王錦蛇肚裡剖出「三坨塑膠袋」　台灣首發表論文籲減塑

▲王錦蛇的肚子裡塞滿了塑膠袋。（圖／截自論文）

記者賈沐蓉／綜合報導

台灣研究團隊原本要研究活體王錦蛇的體外寄生蟲，蛇卻在運輸途中死去，解剖後竟在肚子裡發現3團塑膠袋，讓研究團隊相當驚訝，並將相關研究發表在期刊《Herpetological Notes》。

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▲王錦蛇是台灣常見的蛇類，沒有毒性。（圖／記者賈沐蓉攝）

這隻雌性王錦蛇（俗稱臭青母／臭青公）長達1.64公尺，於台中市動物救援行動捕獲，死去時身上沒有受傷或生病跡象。為了調查牠的死因，台師大生命科學系研究團隊將這隻蛇解剖，結果在牠的胃裡發現3坨連續排列的塑膠袋，黏膜處還有多處微小擦傷，可能是肌肉在試著消化塑膠所造成的。解剖過程中團隊還聞到了腐臭味，再加上蛇胃裡沒有其他食物，因此推測這隻蛇的可能是因為腸道阻塞才無法進食。

▲由於王錦蛇試著消化塑膠，胃壁被磨出傷口。（圖／截自論文）

論文中提到野生動物誤食塑膠的案例相當常見，但大多以海洋生物為主，鮮少有蛇類相關報告，而這隻王錦蛇的紀錄更是全台首見。研究團隊表示，動物誤食塑膠可能會造成消化道不適，進而造成阻塞、潰傷等一系列問題，甚至可能導致胃穿孔，而塑膠與胃液產生的化合物也會產生毒性，對蛇造成更多傷害。

▲王錦蛇主要以鳥、老鼠、其他蛇類為食，因此經常進入都市。（圖／記者賈沐蓉攝）

雖然研究團隊尚未清楚蛇誤食塑膠的具體原因，但能確定隨意處理塑膠垃圾可能會造成城市與半城市地區的野生動物死亡。最後他們也呼籲有關部門，加強城市與森林交界處的塑膠廢棄物管理，避免類似的事件再度發生。

▲蛇類誤食塑膠的案例很少見，但能確定隨意丟棄垃圾會危害野生動物的生命。（圖／林業及自然保育署）