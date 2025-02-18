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阿金以為媽不在「偷上桌日光浴」　旁邊黑汪眼神告狀

@kaitandtheretrievers

Would explain why there’s always dog hair on the table…

♬ Funny - Gold-Tiger


記者賈沐蓉／綜合報導

黃金獵犬歐藤(Autumn)以為主人不在家，立刻「解開束縛」跳上桌來場日光浴，卻不知媽媽就在2樓看牠搗蛋。旁邊另一隻黑狗西打(Cider)則轉頭遠遠地盯著主人看，似乎對「好朋狗」的行為感到無能為力。

▲以為媽咪不在！阿金「偷上桌日光浴」　旁邊黑汪眼神告狀。（圖／翻攝自TikTok／@kaitandtheretrievers）

▲歐藤以為家裡沒大人，於是偷偷上桌來場優閒的日光浴。（圖／翻攝自TikTok／@kaitandtheretrievers）

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歐藤把餐桌當成汪星人日光浴的專屬場地，忘記媽媽還在家裡，完全不知道凱特就在背後盯著毛孩的「犯罪現場」。反而是旁邊的西打發現氣氛不對，做為這起事件的「目擊證狗」，牠立刻回眸用眼神跟主人打小報告。飼主還開玩笑的表示，「能解釋為什麼桌上總是會有毛了」。

▲以為媽咪不在！阿金「偷上桌日光浴」　旁邊黑汪眼神告狀。（圖／翻攝自TikTok／@kaitandtheretrievers）

▲西打：我阻止過牠了。（圖／翻攝自TikTok／@kaitandtheretrievers）

雖然歐藤看起來很皮，但牠其實是西打的狗姐姐，總是會陪著小弟打架，即使長大後兩隻狗狗也從沒改變。這次牠偷上桌的「抓包現場」也廣受TikTok網友的喜愛，尤其西打的「告狀眼神」更是逗樂許多人，「黑色那隻的臉哈哈」、「另一隻：你看到了嗎？」。

▲以為媽咪不在！阿金「偷上桌日光浴」　旁邊黑汪眼神告狀。（圖／翻攝自TikTok／@kaitandtheretrievers）

▲歐藤是西打的狗姐姐，會陪弟弟玩耍。（圖／翻攝自TikTok／@kaitandtheretrievers）

關鍵字： 狗狗搗蛋日光浴可愛影片

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