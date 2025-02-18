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奴才享用果凍包貓咪跑來狂喵！　誤會「肉泥被吃」氣得抗議

記者賈沐蓉／採訪報導

乳牛貓「豬肉」是隻8個月大的小妹妹，年紀小小的牠已經是位吃貨。這天牠以為鏟屎官逸亭在偷吃自己最愛的主食肉泥，於是跑到飼主身邊大聲用貓咪語抗議，然而飼主手上拿的其實是果凍飲料。

▲小貓以為奴才「偷吃肉泥不揪」　旁邊憤怒狂喵。（圖／Threads@yitsuteiii提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豬肉最愛的肉泥與奴才的果凍，看起來非常相似。（圖／Threads@yitsuteiii提供。）

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影片中逸亭正在享用果凍包，在旁邊的豬肉以為美食通通進了奴才的肚子，氣噗噗地用力喵喵叫，似乎是在質問奴才「為什麼吃好吃的不揪！」。鏟屎官告訴《ETtoday寵物雲》，這種「誤認現場」經常發生，「只要有開任何包裝的東西，牠都會以為是牠的」。不過豬肉用鼻子檢查後，就會立刻發現自己錯得離譜。

▲豬肉正在大口享用肉泥。（圖／Threads@yitsuteiii提供。）

▲小貓以為奴才「偷吃肉泥不揪」　旁邊憤怒狂喵。（圖／Threads@yitsuteiii提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豬肉正在睡覺，在床上盡情的伸展四肢。（圖／Threads@yitsuteiii提供。）

之後飼主也立刻上貢肉泥道歉，豬肉也飛快地把大餐掃光。平時的豬肉也是位美食家，牛雞鴨的凍乾是牠的內心首選，對魚類反而還好，面對牠最愛的主食肉泥，甚至「會自己把肉泥咬開然後拖著走」，吃的時候還會激動地整隻跨在奴才身上，看來真的非常熱愛美食呢！

▲小貓以為奴才「偷吃肉泥不揪」　旁邊憤怒狂喵。（圖／Threads@yitsuteiii提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豬肉：有好吃的就要吃啊～（圖／Threads@yitsuteiii提供。）

▲小貓以為奴才「偷吃肉泥不揪」　旁邊憤怒狂喵。（圖／Threads@yitsuteiii提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豬肉正在享受主人的按摩服務。（圖／Threads@yitsuteiii提供。）

關鍵字： 貓咪偷吃搞笑誤會

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