貴賓犬初遇「迷你版自己」興奮狂跳　尾巴搖成螺旋槳

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貴賓犬初遇「迷你版自己」超興奮　尾巴直接變螺旋槳

@badno.m8 When Nelly met Nala #cockapoo #cockapoosoftiktoks #dog #dogsoftiktok #doggo #puppylove #2025 #pup #winning #fyp @Alice Elizabeth ♬ original sound - BadnoM8


記者賈沐蓉／綜合報導

英國貴賓狗娜莉(Nelly)今年5歲，最近家中迎來了一位可愛新成員，是隻跟牠長得非常像的幼犬娜拉(Nala)。面對這隻「縮小版的自己」，娜莉顯得非常興奮，尾巴快速搖動在媽媽身邊衝來衝去，迫不及待跟新妹妹打招呼。

▲貴賓犬初遇「迷你版自己」超興奮　尾巴直接變螺旋槳。（圖／翻攝自TikTok／@badno.m8）

▲娜莉與小狗初次見面，非常興奮的檢察小傢伙。（圖／翻攝自TikTok／@badno.m8）

影片中飼主抱著小娜拉登場，發現小狗到來的娜莉立刻開心的過去，後腳站起想快點看到妹妹。等媽媽蹲下後娜莉立刻迫不及待地湊過去，用狗狗專屬的「鼻子探測器」檢察新同伴到底長怎樣，並衝來衝去跳了一段「歡迎之舞」，尾巴都快搖成螺旋槳。雖然一開始娜拉發出了緊張的哀嚎聲，但也很快放下戒心湊到姊姊身邊。

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▲貴賓犬初遇「迷你版自己」超興奮　尾巴直接變螺旋槳。（圖／翻攝自TikTok／@badno.m8）

▲兩隻狗長得幾乎一模一樣，他們都是可卡貴賓犬。（圖／翻攝自TikTok／@badno.m8）

▲貴賓犬初遇「迷你版自己」超興奮　尾巴直接變螺旋槳。（圖／翻攝自TikTok／@badno.m8）

▲娜拉與娜莉一起玩耍，兩隻總是在互相打鬧。（圖／翻攝自TikTok／@badno.m8）

現在兩隻狗總是黏一起打鬧，最近還一起去外面玩雪，不過娜莉都會控制好力量避免傷害小狗，唯一的底線則是食物。其實之前納莉懷過孕，但因為併發症導致住院，小狗們不幸去世，因此在看到娜拉出現才會這麼興奮。TikTok也對這被一大一小的互動融化，「狂搖的尾巴，可愛！」、「這是世上最棒的東西！」、「這影片太短了哈哈」。

▲貴賓犬初遇「迷你版自己」超興奮　尾巴直接變螺旋槳。（圖／翻攝自TikTok／@badno.m8）

▲娜拉跟姊姊一起出門玩雪，互相追來追去。（圖／翻攝自TikTok／@badno.m8）

關鍵字： 貴賓犬互動可愛英國

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