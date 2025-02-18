打電動身邊冒出「毛茸茸外掛」　亂按鍵賣萌害姐姐慘輸

記者賈沐蓉／採訪報導

喵星人「福寶」是個3個月大的小弟弟，對各種東西都充滿好奇心，尤其喜歡打擾人類。這天鏟屎官賴小姐發現女兒正在玩電腦遊戲《GTA》，而調皮的貓主子卻偷偷埋伏在電腦桌下，用「毛毛手」干擾姐姐。

▲福寶發現姐姐在玩遊戲，好奇地探頭看熱鬧。（圖／賴小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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福寶發現姐姐正沉浸在遊戲中，立刻鬼鬼祟祟地從縫隙伸出小貓爪，偷打按鍵亂入戰局，還三不五時把頭擠到鍵盤上賣萌，讓姐姐只好停下手中的戰鬥，把貓皇「熱心參戰」的小手移走，中間還因此輸掉一局。貓弟弟認真對姐姐「毛手毛腳」的樣子瞬間融化飼主，「有這麼可愛的貓寶，遊戲還玩得下去嗎？」。

▲福寶把頭擠到鍵盤上賣萌，害姐姐輸掉一局遊戲。（圖／賴小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲福寶毆打鍵盤，姐姐只好停下阻止牠搗蛋。（圖／賴小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

賴小姐告訴《ETtoday寵物雲》，每次只要女兒玩遊戲福寶幾乎都會亂入，不過對小屁貓也只是口頭勸阻，「我們只會嘖一下這樣，當然牠是不會理你。」福寶「参一爪」玩遊戲的樣子也萌翻Threads網友，「干擾一下我也開心」、「貓：不要玩電腦！玩我！」。

▲福寶：幹嘛玩遊戲？還不快摸摸朕！（圖／賴小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）