奴才裝電線保護套　喵皇當「朕的新玩具」興奮飛撲剩殘影

▲虎斑貓發現飼主在裝電線保護套，於是開始狩獵這個新玩具。（圖／翻攝自X／@chipie0826）

記者賈沐蓉／綜合報導

虎斑貓「米米」（おこめ）是電線的狂熱愛好者，還特別喜歡把風扇的電線當成磨牙棒。鏟屎官為了保護它的「線生安全」，於是準備替電線加裝保護套，沒想到貓皇馬上發現這件物品的「新功能」。

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▲米米：逮到你了！別跑！（圖／翻攝自X／@chipie0826）

Ｘ貼文中的米米看見保護套出現，立刻進入「狩獵模式」追逐玩具，大眼睛專住地追蹤它的行蹤，興奮到模糊的牠還緊咬著口中的「獵物」，順便完成一次高難度的空中轉體。面對貓主子的精湛演出，奴才的反應倒是很淡定，任由毛孩繼續追殺保護套，繼續把剩餘的部份安裝好。

米米也是活力旺盛的喵星人，最喜歡的玩具除了電線外就是各種垃圾。平時的牠跟家裡的另一隻貓室友「石皮」（しぴ）相處良好，冬天會共享電熱毯。米米與保護套的「精彩戰鬥」在X吸引了超過418萬點閱，「在橫跳嗎哈哈」、「表情太棒（笑）」、「躍動感好厲害」。

▲米米與石皮正在共享電熱毯。（圖／翻攝自X／@chipie0826）