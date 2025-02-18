媽上完廁所「披薩失蹤」　哈士奇飛機耳緊咬「戰利品」

▲塔塔是隻可愛的哈士奇，經常被誤認成阿拉斯加雪橇犬。（圖／粉專「塔媽的日常」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

2歲7個月的哈士奇「塔塔」超貪吃，這天塔媽外帶香噴噴的披薩回家，沒想到離開去廁所後食物就憑空消失，而兇手汪塔塔則躲在桌子下，被媽媽抓包時嘴裡還叼著贓物，耳朵「開飛機」假裝無事發生。

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▲塔塔偷吃披薩，被抓包還心虛飛機耳。（圖／粉專「塔媽的日常」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主將這樁「披薩失竊案」分享至ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」，現行犯塔塔被逮捕時看起來一臉心虛，緊咬著美食不放。塔媽表示，家裡只要有人吃東西，塔塔就會跑去旁邊等，不管是肉肉、水果還是零食牠都愛，但對吃水果有獨特的堅持，「每天晚上一定要等到麻麻給水果，才會願意去睡覺」。

▲塔塔：好多肉肉耶～（圖／粉專「塔媽的日常」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後塔媽當然沒有讓塔塔吃下披薩，耐心的說服牠並拿出肉肉交換，「就跟哄小孩一樣」。飼主全家都很疼愛塔塔，是家裡的寶貝小兒子，不過為了阻止塔塔亂吃東西，塔媽也說家裡的食物都要收好，「出門散步也要隨時盯著，看到亂吃就會馬上叫牠吐出來」。

▲塔塔雨天出門，被媽媽打扮成小蜜蜂。（圖／粉專「塔媽的日常」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

塔塔的「偷吃照」也廣受《有點毛毛的》的網友歡迎，「現行犯，當場查獲」、「披薩自己跑來我嘴裡的，所以不能怪我」、「抵制不了香噴噴的誘惑」。

▲塔塔扮演招財狗，身上的圍巾是媽媽親手製作。（圖／粉專「塔媽的日常」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲塔塔是家裡最受寵的小孩，人類哥哥姐姐都愛牠。（圖／粉專「塔媽的日常」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）