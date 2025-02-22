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阿金奶汪「啃椅子扶手」求關注　賣萌求媽：別工作來陪我

記者賈沐蓉／綜合報導

1歲黃金獵犬Siri從小就是位「刷存在感大師」，小時候的牠看飼主在忙，於是決定拿椅子扶手當磨牙棒，一邊啃咬一邊用萌萌的大眼睛提醒馬麻「巴豆夭」啦！

阿金啃椅子。（圖／SIRI馬麻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奶汪肚子餓「啃椅子扶手」求關注　無辜表情邊咬邊賣萌。（圖／SIRI提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲Siri：媽咪我肚子餓了～（圖／SIRI馬麻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片中小Siri開心的啃咬著椅子的扶手，發出「喀啦喀啦」的噪音，一臉無辜地破壞家具，借此吸引馬麻的注意。飼主告訴《ETtoday寵物雲》，Siri「肚子餓和討關注的時候會亂咬東西」，這次萌萌的舉動似乎在暗示媽媽「不要上班，陪我玩！」。

▲小Siri亂啃防撞柱，爸爸用玩具吸引牠的注意力。（圖／Siri馬麻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 ▲奶汪肚子餓「啃椅子扶手」求關注　無辜表情邊咬邊賣萌。（圖／SIRI提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小Siri露出粉嫩肚肚，躺在專屬小床睡大覺。（圖／Siri馬麻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽最後不敵Siri的賣萌，停下工作陪狗狗玩耍，她笑說，「主要也是怕椅子被咬壞！」。平時的Siri最喜歡的食物是肉肉，每當他拆家，媽媽就只好拿玩具或零食轉移毛孩的注意力。Threads網友也被Siri破壞椅子的模樣融化，「可愛到發瘋」、「汪：我要把整個床都啃了」、「看到出來咬咬啦～」。

▲奶汪肚子餓「啃椅子扶手」求關注　無辜表情邊咬邊賣萌。（圖／SIRI提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲目前1歲的Siri，已經是大狗狗了！（圖／Siri馬麻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 黃金獵犬破壞可愛影片

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