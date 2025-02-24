寶寶大哭保母汪舔頭安撫　貓皇路過接手洗狗變「舔舔接龍」

記者賈沐蓉／採訪報導

狐狸犬「賴財財」與貓咪「賴發發」總是對飼主vvn的寶寶「小麻瓜」充滿好奇，經常跑來觀察弟弟。這天小嬰兒正在哭泣，狗哥哥跑來舔頭安撫小孩，沒想到路過的賴發發居然想參一咖，開始幫賴財財理毛。

▲兩隻毛孩正在小心觀察小嬰兒。（圖／網友vvn提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時賴財財看見哭泣的寶寶，化身「保姆汪」賣力地幫小麻瓜舔毛，希望能讓弟弟的心情變好。正被洗頭的寶寶看起一臉困惑，似乎還沒搞清楚發生了什麼，這時路過的貓主子決定來湊熱鬧，順口舔了汪星人幾下，讓vvn忍不住說「這畫面有點荒謬啊」，她也告訴《ETtoday寵物雲》，家裡兩隻毛孩都會偷舔寶寶。

▲賴財財：這就是新的小主人嗎？（圖／網友vvn提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲賴發發：新來的鏟屎官怎麼這麼小？（圖／網友vvn提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其中賴財財超喜歡替寶寶洗口水浴，vvn說如果需要阻止毛孩們幫小孩理毛，就會說「不要！」，毛孩們就會乖乖離開，「當時小麻瓜也正好要洗澡，於是放任狗狗幫他『預洗』了一下」。這一串「舔舔接龍」也融化了Threads網友的心，「一個在吸狗一個在洗頭」、「狗：頭型要顧！」、「愛的單向傳遞鏈」。

▲聖誕節時，小孩與貓狗們一起拍照留念。（圖／網友vvn提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）