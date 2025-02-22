飢餓拉拉「禮貌拍肩」催放飯　離晚餐時間還有1分鐘！



記者賈沐蓉／綜合報導

英國飼主瑪莉莎養了一隻黑色的拉布拉多蒂莉(Tilly)，這個可愛的女孩雖然很乖巧，但卻是隻愛吃鬼，這天離晚餐時間明明只剩1分鐘，肚子餓的牠卻已經在媽媽身邊，用爪子輕輕搭上手臂表示期待。

▲蒂莉急著催瑪莉莎放飯，但媽媽早就看穿了牠的小把戲。（圖／翻攝自TikTok／@melissa_odonnell）

蒂莉眼看晚餐時間即將到來，主人卻沒有任何行動，於是進入「討飯模式」緊盯，重視禮貌的牠還用手拍媽媽的肩，暗示「晚餐時間到了！」。奴才知道小心思愛犬的，但距離5點放飯只剩1分鐘了，於是她選擇無視，還透露「牠從3點半開始就在這麼做！」。

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▲蒂莉是隻貪吃鬼。（圖／翻攝自TikTok／@melissa_odonnell）

以前蒂莉也用過同樣方式催放飯，外加用狗掌扒主人的大腿。牠的「溫柔提醒」娛樂到許多TikTok網友，「牠好有禮貌的在請求」、「汪：只是友好的提醒一下」、「那個爪子哈哈」。

▲蒂莉：媽媽不要睡，起來放飯！（圖／翻攝自TikTok／@melissa_odonnell）