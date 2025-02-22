紅貴賓搭「掃地機器人」趴趴走　還會自己「上下車」

記者賈沐蓉／綜合報導

住在美國邁阿密的紅貴賓希歐(Theo)之前獲得了一台新坐騎，竟然是掃地機器人，牠搭著機器人到處移動，媽媽靠近時才「下車」。

▲希歐坐在掃地機器人上，在家逛大街。（圖／翻攝自TikTok／@kayfey）

影片中希歐坐在掃地機器人上方，讓它帶著自己在家裡趴趴走，似乎早就習慣搭成這台特殊的「交通工具」。盡責的機器人也載著背上的汪星人乘客往前走，直到它碰上廚櫃西歐才乖乖下車。發現凱蒂在看自己表演的牠立刻跑向媽媽，搖著尾巴撒嬌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲希歐：機器人衝啊！（圖／翻攝自TikTok／@kayfey）

後來有TikTok網友不信希歐可以自己上下車，於是凱蒂又拍下狗狗的「自行上下車現場」，希歐也十分熟練地跳上機器人頂部，乖乖讓它載著移動。這隻聰明的貴賓也受到許多網友稱讚，「牠真勇敢」、「真是太可愛了」、「這是牠專屬的小小交通工具」。

▲希歐熟練的跳上掃地機器人，完全不害怕。（圖／翻攝自TikTok／@kayfey）