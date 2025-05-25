搬新家貓皇瘋狂跑酷　衝窗台「信仰之躍」整隻掛防護網





記者賈沐蓉／綜合報導

美國奧蘭多的賓士貓尼寇（Nico）與爸媽安娜與凱撒搬進新家不久，興奮的牠立刻在屋子裡大顯身手，高速在每個房間四處亂竄。當牠看見外面的陽台居然沒關時，就迅速衝過去打算投奔自由，奮力一躍後的下場就是被防護網攔住，讓奴才忍不住爆笑出聲。

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▲賓士貓尼寇想跳出陽台，卻被防護網攔下。（圖／翻攝自Instagram／@cesar_and_ana）

尼寇從臥室衝進尚未佈置完成的客房，在空地上完成一個帥氣的甩尾後就往陽台狂奔，正要打算跳下樓卻掛在護網上變成蜘蛛貓。安娜被逗笑之餘也不忘阻止主子搞怪，對尼寇喊「不行，快下來！」，而貓咪似乎也知道自己剛剛做了蠢事，於是又假裝無事發生的跑回臥室裡喝水。

▲尼寇用一個帥氣的姿勢甩尾。（圖／翻攝自Instagram／@cesar_and_ana）

▲尼寇：看我飛越障礙！怎麼哪裡怪怪的？。（圖／翻攝自Instagram／@cesar_and_ana）

安娜在影片的配文中解釋，尼寇每天「至少都會讓我們心臟病發一次」，而他們之前住的房子裡也有裝防護網，雖然這隻喵星人剛搬進來第三天，「但牠很清楚自己在做什麼哈哈」。直到現在尼寇依舊喜歡爬防護網，只是不會像影片中那樣瘋狂。對此網友則表示，「我的心臟停止了跳動」、「我以為牠要完蛋了」、「那個準備起飛的男孩」。

▲安娜偷拍到尼寇又掛在防護網上。（圖／翻攝自Instagram／@cesar_and_ana）