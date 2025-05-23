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東森寵物「年度訂閱制」點數大升級　 每年最高回饋20%省錢寵毛孩

▲。(圖/東森寵物提供)

▲現在加入東森寵物金萌卡年度訂閱制，可再享延長 2 個月使用期，回饋超有感。(圖/東森寵物提供)

記者賈沐蓉／綜合報導

萬物齊漲，但薪水沒長！但飼主總想給寵物們最好的。東森寵物金萌卡全新「年度訂閱制」全面升級，一次付清即可解鎖超過$3,800元的全年專屬福利，除了消費點數20%高額回饋、來店禮、寵物健檢與醫療折扣等實用好康，還有期限內續用再延長2個月效期，擔任毛爸媽的省錢神隊友！

東森寵物表示，新制以「一次付清、長期有感」為核心，整合門市服務與點數機制，讓寵物家庭能夠更安心、有效率地規劃毛孩的年度消費。未來也將持續擴大會員專屬場景，讓金萌卡成為飼主的「年度養寵必備神器」！

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▲。(圖/東森寵物提供)

▲每月免費把好禮領回家，五月送抗菌噴霧，六月送凍乾海瓜子肉。(圖/東森寵物提供)

【金萌卡年度方案三大權益一次解鎖】
1.實體門市消費可享會員價20%點數回饋，每點等同1元，累積即用折抵零門檻，活動／特價品也享10%，續用期間回饋依舊不打折！
2.全年精選產品輪番登場，五月份贈送$249「益菌の革命」寵物專用除蚤抗菌噴霧，六月則是$230「沃野凍乾海瓜子肉」，每月都有專屬免費來店禮！
3.訂閱後即贈慈愛動物醫院$1,000寵物健檢券2張，外加慈愛電商平台專屬折價券$600元，幫忙照顧毛孩健康！

▲。(圖/東森寵物提供)

▲養毛孩不只顧吃喝，健康也要顧！訂閱即送寵物健檢券2張＋慈愛線上$600折價券。(圖/東森寵物提供)

【限時續用再送 2 個月效期】
金萌卡用戶於效期內完成續用，即享有 12+2的14個月完整權益，不只福利加倍、效期也更長，堪稱「養越久，賺越多」的聰明選擇。即日起在全台門市皆可洽詢，開通年度訂閱方案。

關鍵字： 寵物金萌卡年度訂閱好康飼主

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