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網友家白柴「貓化晚期」　模仿喵前輩上半身擠爆藏食碗

▲柴犬爆Q是一隻貓咪柴。（圖／有點毛毛的/飼主何婉如提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

白柴爆Q從小被家裡的貓咪「饅頭」帶大，因此有時候會做出一些「貓里貓氣」的事情。之前飼主何婉如買了藏食玩具給愛犬玩，結果饅頭直接把整個碗當床躺，沒想到爆Q也有樣學樣，把兩隻手跟上半身硬擠進去，完全就是一隻「貓咪柴」！

▲。（圖／有點毛毛的/飼主何婉如提供）

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▲原本他會會正常玩玩具，結果後來把它當貓窩躺。（圖／有點毛毛的/飼主何婉如提供）

▲。（圖／有點毛毛的/飼主何婉如提供）

▲爆Q的貓咪前輩，饅頭本喵。（圖／有點毛毛的/飼主何婉如提供）

何小姐在粉專「有點毛毛的」投稿了這段狗兒子被貓咪洗腦成功的過程。起初爆Q還會正確使用藏食盆，用鼻子探測器在裡面搜尋點心，但經過饅頭的「親貓示範」後就學會把前爪收進裡面，其餘的上半身也要把整個碗塞好塞滿，但後腳就完全掉在外面，讓媽媽忍不住吐槽，「你是貓咪喔？不理解欸！」

▲饅頭親貓上陣，把玩具當床躺。（圖／有點毛毛的/飼主何婉如提供）

在何婉如家中，饅頭是家裡最資深的大前輩，爆Q隔了2、3個月才被媽媽帶回家，跟貓咪相處密切的牠常做出「喵化行為」，例如特別喜歡待在小空間、各種高處，像是只能勉強擠進去的貓窩，甚至還曾經想征服人類吃飯的餐桌，不過家裡的柯基「麻荖」也會擔任糾察隊長，大聲汪汪叫直到媽媽出手制止。

▲。（圖／有點毛毛的/飼主何婉如提供）

▲雖然屁股塞不下，但爆Q還是堅持待在跳台上。（圖／有點毛毛的/飼主何婉如提供）

▲正常玩藏食玩具的爆Q。（圖／有點毛毛的/飼主何婉如提供）

其實之前爆Q就曾登上過《ETtoday寵物雲》的新聞，因為會自己跑進貓爬架裡窩好，還喜歡跳上鞋櫃迎接媽媽回來而出名，已經是貨真價實的明星狗狗了！

▲。（圖／有點毛毛的/飼主何婉如提供）

▲爆Q也喜歡窩在貓窩裡睡覺。（圖／有點毛毛的/飼主何婉如提供）

關鍵字： 寵物白柴貓咪慢食碗搞笑

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