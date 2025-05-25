ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

荷蘭毛獅犬「不愛大軟墊」硬塞洗衣藍　室友貓爽占狗床躺平


記者賈沐蓉／綜合報導

住在加州的貝果（bagels）是隻一歲的荷蘭毛獅犬，在疫情期間被帶回家的牠超黏爸爸丹尼爾。儘管飼主特地替這隻15公斤的毛孩準備了足夠大的狗床，但貝果寧願把自己擠近塞滿衣服的洗衣籃，因為裡面滿滿都是爸爸的味道。

▲。（圖／翻攝自Instagram／@bagels_loves_treats）

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中的貝果賣力地將自己的4隻腳塞進籃子，但身體完全擠不下，頭更是只能掉在外面，連一部份的毛毛都被孔洞擠到外面。至於原本屬於牠的大軟墊，早就變成家裡貓咪室友的床位，這隻喵星人早就找到一個舒服的位置，愜意地躺好打哈欠。丹尼爾還用狗狗的口吻幽默發文，「沒關係，我一點都不想躺床！」

▲。（圖／翻攝自Instagram／@bagels_loves_treats）

▲。（圖／翻攝自Instagram／@bagels_loves_treats）

綜合外媒報導，可能是因為以前必須與主人長時間獨處的影響，貝果喜歡窩在小空間勝過普通的狗床，例如爸爸的行李箱就是牠喜歡的休息區之一，不過最愛的當然還是躺在爸爸身邊。後來飼主的女朋友搬來同居，他們一起領養了兩隻貓，一開始丹尼爾擔心貝果是否會不適應，但很快就發現自己想多了，因為狗兒子完全對喵星人不感興趣！

▲。（圖／翻攝自Instagram／@bagels_loves_treats）

▲。（圖／翻攝自Instagram／@bagels_loves_treats）

兩隻貓咪也迅速學會利用貝果不喜歡躺床的個性，只要看見家裡有空狗窩就會光明正大地據為己有，目前兩貓一狗在生活上達成了完美的平衡。

▲。（圖／翻攝自Instagram／@bagels_loves_treats）

▲。（圖／翻攝自Instagram／@bagels_loves_treats）

 

關鍵字： 可愛荷蘭毛獅犬貓咪家庭趣聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【氣噗噗】1歲嬰被阿嬤罵沒大沒小　他奶音罵「噠噠噠噠」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

南美角蛙「滿腹大便」卡屎三個月　拉出手指粗巧克力黃金

合肥「方臉猴」爆紅僅一月　心肺衰竭過世園方痛心哀悼

搬新家貓皇瘋狂跑酷　衝窗台「信仰之躍」整隻掛防護網

野生眼鏡蛇偷溜進雞舍　報名「滅鼠工」換宿遭拒被請回野外

網友家白柴「貓化晚期」　模仿喵前輩上半身擠爆藏食碗

泰國警局逮捕「喵喵囚犯」　被控襲警留爪印保釋毫無悔意

媽媽帶4汪划船消暑　阿金中途跳水全員變「落湯狗」

奴才練舞「毛茸黑搭檔」也加入　爪爪抱鋼管一起旋轉

野生眼鏡蛇偷溜進雞舍　報名「滅鼠工」換宿遭拒被請回野外

無尾熊寶寶量體重堅持「抱娃娃」　短短兩個月玩偶越變越小

野生眼鏡蛇偷溜進雞舍　報名「滅鼠工」換宿遭拒被請回野外

巨嘴鳥搞消失！奴才一度找不到　定睛一看原來「裝玩偶」躲玩具櫃

媽媽帶4汪划船消暑　阿金中途跳水全員變「落湯狗」

真「小鳥依人」緊貼爸不放　媽在旁吃醋嘆：差別待遇！

【猴寶寶】為點心吵翻天！吃完氣噗噗推同伴XD

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

網友家白柴「貓化晚期」　模仿喵前輩上半身擠爆藏食碗

媽媽帶4汪划船消暑　阿金中途跳水全員變「落湯狗」

碰見喵喵警告牌「很兇不要摸」　正臉曝光千人嚇：真的不敢

【小狗掛件？】獸醫忙著忙著才發現...手裡怎麼長出一隻狗？

荷蘭毛獅犬「不愛大軟墊」硬塞洗衣藍　室友貓爽占狗床躺平

阿金換毛一梳就是一大把　奴才往外一丟竟誘發「搶奪大戰」

藍眼巴丹鸚鵡「自己拿湯匙」　模仿奴才一口一口吃飯

南美角蛙「滿腹大便」卡屎三個月　拉出手指粗巧克力黃金

合肥「方臉猴」爆紅僅一月　心肺衰竭過世園方痛心哀悼

搬新家貓皇瘋狂跑酷　衝窗台「信仰之躍」整隻掛防護網

狗狗嚇到不敢動靠人抬上推車　遇到好朋友笑容差點惹哭志工

巨嘴鳥搞消失！奴才翻家找不到　原來牠「裝玩偶」躲玩具櫃

台南紅面薑母鴨逃亡！下班時間路上亂跑　警民「聯手扣鴨」

安親班接狗回家發現「牠怪怪的」　一動作驗明：你哪位？

快訊／前一戰輸45分不怕　戰神生死戰兩分淘汰雲豹晉級季後賽

高雄婦跌倒過世「兒5天後才發現」！高大成推測可能原因

快訊／汐止康寧街驚傳火警！「7樓建築竄灰煙」消防急撲救

趙麗穎爆熱戀台灣名導後首現身！「夢幻新髮色」被讚少女感爆棚

陳子豪收到惡意恐嚇訊息　味全龍表達嚴正譴責

富邦啦啦隊女神「挨酸不認真跳」　正面回擊釣出李珠珢力挺

侯友宜「納豆的生命是依依救的」：這是納豆這輩子最好的選擇

跨季15連勝沒特殊迷信　後勁想挑戰「嘟嘟障礙」

納豆婚禮「悶鍋」班底全都來了！前輩提前1小時到場送祝福

美房貸利率上升衝擊買氣！　房貸申請量猛跌逾5%

寵物動物熱門新聞

眼鏡蛇溜進雞舍　報名滅鼠工遭拒

無尾熊寶寶量體重抱娃娃　玩偶越變越小

搬新家貓皇瘋玩　跳窗台謢網擋下

吃「整塊好市多蛋糕」累趴　貪心負鼠爆紅

橘貓送來小毛球！隔天生出6寶寶

523世界烏龜日　懂牠再養牠！

阿金換毛　往外丟竟「搶奪大戰」

媽帶四汪划船　阿金跳水全員落海

角蛙便秘三個月　拉出手指粗黃金

巨嘴鳥家中消失　躲玩具櫃裝娃娃

黑熊變多了！離淺山平地越來越近

狗狗嚇到不敢動　遇到好朋友笑了

合肥方臉網紅猴　爆紅僅1月離世

安親班接狗回家怪怪的　結果你哪位

讀者迴響

熱門新聞

眼鏡蛇溜進雞舍　報名滅鼠工遭拒

無尾熊寶寶量體重抱娃娃　玩偶越變越小

搬新家貓皇瘋玩　跳窗台謢網擋下

吃「整塊好市多蛋糕」累趴　貪心負鼠爆紅

橘貓送來小毛球！隔天生出6寶寶

523世界烏龜日　懂牠再養牠！

阿金換毛　往外丟竟「搶奪大戰」

媽帶四汪划船　阿金跳水全員落海

角蛙便秘三個月　拉出手指粗黃金

巨嘴鳥家中消失　躲玩具櫃裝娃娃

黑熊變多了！離淺山平地越來越近

狗狗嚇到不敢動　遇到好朋友笑了

合肥方臉網紅猴　爆紅僅1月離世

安親班接狗回家怪怪的　結果你哪位

警告「很兇不要摸」正臉曝光嚇千人

熱門寵物影片

更多
野生眼鏡蛇偷溜進雞舍　報名「滅鼠工」換宿遭拒被請回野外

野生眼鏡蛇偷溜進雞舍　報名「滅鼠工」換宿遭拒被請回野外

巨嘴鳥搞消失！奴才一度找不到　定睛一看原來「裝玩偶」躲玩具櫃

巨嘴鳥搞消失！奴才一度找不到　定睛一看原來「裝玩偶」躲玩具櫃

媽媽帶4汪划船消暑　阿金中途跳水全員變「落湯狗」

媽媽帶4汪划船消暑　阿金中途跳水全員變「落湯狗」

真「小鳥依人」緊貼爸不放　媽在旁吃醋嘆：差別待遇！

真「小鳥依人」緊貼爸不放　媽在旁吃醋嘆：差別待遇！

【猴寶寶】為點心吵翻天！吃完氣噗噗推同伴XD

【猴寶寶】為點心吵翻天！吃完氣噗噗推同伴XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面