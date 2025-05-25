荷蘭毛獅犬「不愛大軟墊」硬塞洗衣藍　室友貓爽占狗床躺平





記者賈沐蓉／綜合報導

住在加州的貝果（bagels）是隻一歲的荷蘭毛獅犬，在疫情期間被帶回家的牠超黏爸爸丹尼爾。儘管飼主特地替這隻15公斤的毛孩準備了足夠大的狗床，但貝果寧願把自己擠近塞滿衣服的洗衣籃，因為裡面滿滿都是爸爸的味道。

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照片中的貝果賣力地將自己的4隻腳塞進籃子，但身體完全擠不下，頭更是只能掉在外面，連一部份的毛毛都被孔洞擠到外面。至於原本屬於牠的大軟墊，早就變成家裡貓咪室友的床位，這隻喵星人早就找到一個舒服的位置，愜意地躺好打哈欠。丹尼爾還用狗狗的口吻幽默發文，「沒關係，我一點都不想躺床！」

▲。（圖／翻攝自Instagram／@bagels_loves_treats）

綜合外媒報導，可能是因為以前必須與主人長時間獨處的影響，貝果喜歡窩在小空間勝過普通的狗床，例如爸爸的行李箱就是牠喜歡的休息區之一，不過最愛的當然還是躺在爸爸身邊。後來飼主的女朋友搬來同居，他們一起領養了兩隻貓，一開始丹尼爾擔心貝果是否會不適應，但很快就發現自己想多了，因為狗兒子完全對喵星人不感興趣！

▲。（圖／翻攝自Instagram／@bagels_loves_treats）

兩隻貓咪也迅速學會利用貝果不喜歡躺床的個性，只要看見家裡有空狗窩就會光明正大地據為己有，目前兩貓一狗在生活上達成了完美的平衡。

▲。（圖／翻攝自Instagram／@bagels_loves_treats）