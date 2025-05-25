南美角蛙「滿腹大便」卡屎三個月　拉出手指粗巧克力黃金

▲南美角蛙啊啾便秘了三個月，拉出一條巨大便便。（圖／Threads@toby___shu提供）

記者賈沐蓉／採訪報導

飼主小茜家裡養了一隻叫「啊啾」的南美角蛙，但蛙兒子不知為何便祕了整整三個月，試過各種方式牠仍不打算上廁所，幸好最後牠終於順利解放，在飼養箱裡留下一條手指粗的「巧克力黃金」，讓飼主終於鬆了一口氣。

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▲啊啾是隻小男生，以前都一個月大一次便（圖／Threads@toby___shu提供）

啊啾背對著飼養箱角落，屁股用力將整條油油亮亮的巨屎排出體外，空氣中瀰漫著宿變三個月的臭氣。小茜與《ETtoday寵物雲》分享，以前啊啾通常一個禮拜大便一次，但前陣子突然吃比較少，「後面發現距離上一次大便居然是三個月前」，但幸好蛙兒子還是一樣活潑好動，「感覺還是很健康」。

▲調皮的啊啾偷偷躲到海綿墊底下。（圖／Threads@toby___shu提供）

▲雖然便秘，但還是很有活力逃獄的啊啾。（圖／Threads@toby___shu提供）



為了讓啊啾脫離「大腹便便」狀態，小茜也做出許多努力，每天都讓牠游溫水澡，「也會用灑水模仿下雨，但便秘依舊堅固」，外加吃高夠力加鈣粉或是益生菌。在內外雙重夾攻下，啊啾終於順利大便，大完後肚子立刻變小許多，之後飼主還在留言區補充蛙兒子的完整「黃金照」，都快跟製造者本尊一樣長。

▲啊啾與牠的完整黃金照。（圖／Threads@toby___shu提供）

小茜與寵物雲分享，自己加入養蛙大軍是受別人影響，「當初因為我老闆娘養了一隻角蛙，覺得很可愛才入坑」。啊啾便秘後的暢通照也吸引許多網友的注意力，「請問會臭嗎」、「他一季只拉一條？！」、「也太巧克力了吧」。

▲啊啾：終於解放了，舒服～（圖／Threads@toby___shu提供）