人家不胖！臘腸狗減肥不嘻嘻　地板留「哭臉黃金」跟媽抗議

▲黑糖因為太胖在減肥，用黃金表達自己的情緒。（圖／Threads@niou__________）

記者賈沐蓉／採訪報導

人家才不胖！飼主牛牛幫12歲的臘腸狗「黑糖」瘦身，讓這位阿嬤級汪星人經常不開心。沒想到某天黑糖在家裡上廁所，居然拉出一個完整的「哭臉便便」給媽媽看，明確表達自己現在受夠減肥生活了。

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▲黑糖因為體減發現過胖，所以需要減肥。（圖／Threads@niou__________）

這張屎照不但鼻子、眼睛一應俱全，嘴角更是明顯地下垂，另一隻5歲的「黑豆」還過來湊熱鬧，而這幅傑作的作者正在旁邊望著主人，似乎是希望她能看懂自己想表達的意思。牛牛與《ETtoday寵物雲》分享，因為黑糖的年紀較老，上次她帶愛犬去看獸醫，「醫生說牠太胖了，需要減肥才能健康！」，因此開始黑糖的瘦身計畫，「目前都讓牠少量的吃，然後儘量別吃太多零食」。

▲圖左是黑糖，圖右則是5歲的黑豆。（圖／Threads@niou__________）

飼主表示，兩隻愛犬都是小吃貨，「尤其是黑糖，但為了健康著想只能讓牠吃少一點」，同時控管汪星人們的點心量，「感覺是因為沒吃飽，然後零食又減少，他們就覺得不開心吧哈哈」。雖然現在黑糖已經成功減下0.5公斤，但還是會跟媽媽抗議，除了用大便抱怨外，「會站在飼料桶前面一直哭」，發出嚶嚶聲給主人聽，或是企圖用握手換點心，「牠就會站在零食櫃前面，一樣舉著手，等你來握給牠吃零食」。

▲黑糖：為什麼不給偶吃零食？（圖／Threads@niou__________）

牛牛也分享了黑糖與黑豆以前的故事，兩隻狗狗都曾遭到棄養，後來才由自己分別領養回家。剛到新家的黑糖狀況並不好，「很多病、也臭臭的、身上也有傷口的感覺」，但在用心照顧下已經好轉許多，「也變得很貪吃，學會哭哭表達情緒之類的」，為了狗狗的身體也帶牠多次往返醫院，到現在變成一隻健康、開朗的老奶奶，「牠現在就是例行檢查過胖，需要適度減重而已 ～」。

▲第二天黑糖又製造了一個哭臉大便照。（圖／Threads@niou__________）

▲曾經被棄養的黑糖，現在是幸福小狗。（圖／Threads@niou__________）

▲黑糖看醫生時的驚恐臉。（圖／Threads@niou__________）