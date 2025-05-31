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胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

記者賈沐蓉／採訪報導

6歲的貓咪「嘎嗶」明明有奴才買的大床，卻硬要把自己塞進小小的空紙箱，喬位子半天最後屁屁硬擠，肥美的肉肉都掉到外面。鏟屎官耀看見嘎嗶有好窩不躺，感覺又好氣又好笑，「那個...我其實有買貓窩給你，為什麼不睡！！」。

▲。（圖／Instagram／＠yaoo_metalcraft_）

▲嘎嗶非常喜歡紙箱。（圖／Instagram／＠yaoo_metalcraft_提供）

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▲。（圖／Instagram／＠yaoo_metalcraft_提供）

▲嘎嗶硬把屁股擠進小紙箱。（圖／Instagram／＠yaoo_metalcraft_提供）

嘎嗶看見紙箱後，先小心翼翼的將屁股塞進去，背對奴才用毛毛手東摸西摸喬位置，但裡面的空間早就客滿，塞不下的屁股肉還「溢」出外面一大塊。耀與《ETtoday寵物雲》分享，嘎嗶只要家裡哪邊有新箱子，「那邊就會瞬間變成牠喜歡的地方」，另外三隻貓咪也會輪流擠進去，「但咪咪喜歡大紙箱，太小的沒有興趣」。

▲。（圖／Instagram／＠yaoo_metalcraft_）

▲飼主家的所有貓咪，由左至右分別是咪咪、蝦比、麻吉與嘎嗶。（圖／Instagram／＠yaoo_metalcraft_提供）

▲紙箱感到壓力山大。（圖／Instagram／＠yaoo_metalcraft_提供）

身為吃貨貓的嘎嗶也很會塞奶賣萌，「我爸每次看到牠撒嬌，就會受不了多給他幾個小餅乾」，還擅長用自己的智商跟奴才們騙食物，「會跟不同的人撒嬌要吃的，我們家的人就會以為他還沒吃過，多給他好幾輪的零食」，目前主子的體重已經來到6.9公斤，奴才也認為保持這個體重就好，「如果再胖下去的話，可能就會計劃幫牠減肥了」。

▲。（圖／Instagram／＠yaoo_metalcraft_）

▲嘎嗶是隻小吃貨，如果再變胖奴才就會幫牠減肥。（圖／Instagram／＠yaoo_metalcraft_提供）

雖然最愛的是紙箱，但平時的嘎嗶最常出沒於奴才的電腦主機上方，「平日上班的時候，就會靜靜的待在上面陪我」。至於那個被冷落的貓窩，耀表示會把它拿給其他幾位主子們看，「但目前沒什麼貓光顧那個貓窩」。網友也被嘎嗶為難紙箱的畫面逗樂，「硬塞進去的屁屁好好笑」、「貓：為什麼塞不下！？ 難道偶胖了嗎？」、「比起花錢買的，更喜歡免費的」。

▲。（圖／Instagram／＠yaoo_metalcraft_）

▲窩在紙箱一樓二樓的貓咪們。（圖／Instagram／＠yaoo_metalcraft_提供）

▲後來奴才特製了一個迷你紙箱給嘎嗶，牠還是把手手塞進去了。（圖／Instagram／＠yaoo_metalcraft_提供）

關鍵字： 貓咪搞笑紙箱奇葩萌寵

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