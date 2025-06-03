東森寵物X中華民國保護動物協會　「一卡認購」愛心集糧關懷浪浪

▲即日起至 7/16，到東森寵物門市拿取愛心認購卡並結帳，即可完成捐糧行動。（圖／東森寵物提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

中華民國保護動物協會（APA）為支持台灣在地浪浪照護行動，與東森寵物攜手發起「愛心集糧」公益認購活動，即日起至7月16日止，只要在全台門市購買「愛心認購卡」，即可幫助浪浪填飽肚子，還能獲取精美贈品。

民眾只需至任一東森寵物門市領取認購卡，並於櫃檯結帳，即可完成一份實質的愛心捐糧行動，每張卡都對應一包20磅（約9.08公斤）的寶貝狗乾糧，並由中華民國保護動物協會統一配送給有需要的收容單位與照護者，成功認購後，即可獲贈協會獨家設計資料夾乙份。

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▲每一張認購卡，都是浪浪活下去的希望。（圖／東森寵物提供）

認購活動選用的飼料品牌「寶貝狗」，具有超過25年口碑與產線信賴背景，每年定期檢驗十大安全指標，從原料到成品皆達到201項檢驗標準，為毛孩們的口糧提供安心保障。同時也是台灣食品大廠統一企業旗下產品，均通過統一企業十億級食品安全中心層層把關。

東森寵物表示，浪浪的溫飽與健康是一條需要大家持續關注與投入的路，而這場「一卡一糧」的公益活動，希望透過全民小額參與，累積成一股溫暖的力量，幫助更多毛孩安心長大。即日起誠摯邀請全台民眾至東森寵物門市響應愛心集糧，一起成為毛孩背後最溫暖的支持！