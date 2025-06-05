媽咪煮飯「汪汪助手」毛頭湊熱鬧　偷舔嘴聞菜負責裝可愛

記者賈沐蓉／採訪報導

汪星人「Haru」是隻2歲的小屁狗，這天飼主兔兔正準備煮飯，愛湊熱鬧的牠立刻跑來擔任助手，用水汪汪大眼睛對媽媽釋放可愛光線，除了對她手上的蔬菜充滿興趣，還一直舔嘴巴期待之後主人會端出什麼好料。

▲Haru非常喜歡在媽媽煮飯時湊熱鬧。（圖／Threads@usagiiiii__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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Haru擠到飼主身邊，把毛茸茸的頭與兩隻毛毛爪放在流理臺邊，用萌萌大眼努力刷存在感，順便用狗毛幫忙加菜。期間媽媽還拿了一條削下來的皮給「汪汪助手」檢查。Haru聞過後非常滿意，舔舔嘴角等待成品出爐。兔兔表示Haru是隻愛吃鬼，「為了吃，我不管拿著什麼食物他都會過來」，還會趁媽媽沒注意偷食物拆家，把衛生紙撕成碎片灑滿地。

▲Haru認真觀察馬麻削皮的英姿。（圖／Threads@usagiiiii__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲過程中還要聞一聞絲瓜皮檢查。（圖／Threads@usagiiiii__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

就連家裡的蔬菜水果也難逃Haru魔爪，「曾經我的紅蘿蔔，半根都被牠拿去啃」。為了確保愛犬在廚房不會發生意外，媽媽只能想辦法把危險物品收好，「放在牠爬不到的地方，或是不要讓牠有機會爬高」，之前她曾經在地板上墊東西，「結果回家發現，Haru爬到我流理台上過」。

▲平時的Haru其實很搞笑。（圖／Threads@usagiiiii__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲會變身風火輪原地轉圈圈。（圖／Threads@usagiiiii__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

等兔兔煮好飯，這位貪吃的狗助手就會積極地應徵試吃員，「我煮完東西會在旁邊一直用舌頭舔嘴巴，好像口水一直流」。Haru什麼都愛吃，尤其媽媽吃過的東西「對牠來說永遠最香最好吃」，對剛剛才端上桌的食物更是吃再多都不夠。牠擔任廚房助手的影片也萌翻許多網友，「無法專心煮飯」、「小狗：這麼辛苦的工作還得是我」、「很想幫忙的表情」。

▲Haru最喜歡媽媽煮的飯，看見什麼都想吃一口。（圖／Threads@usagiiiii__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Haru：我還是有帥的時候啦！（圖／Threads@usagiiiii__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）