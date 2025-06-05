飼主起床「海鮮空殼」灑滿地　兇手臘腸眼神心虛裝無辜

@montylongbottom_ Woke up to find the dogs had a seafood platter during the night… got fine taste he has???? ♬ original sound - montylongbottom_

記者賈沐蓉／綜合報導

來自英國北約客郡的臘腸犬蒙地（Monty）是隻不折不扣的貪吃鬼，這天飼主晚上忘記把食物收好，第二天早上起床就看見毛毯、地板滿是淡菜空殼，而作為兇手的蒙地早已吃飽喝足，但在面對媽媽的質問時仍在裝沒事。

▲蒙地發現作害是被抓包，眼神很心虛。（圖／翻攝自TikTok／@montylongbottom）

[廣告]請繼續往下閱讀...

吃到肚皮圓滾滾的蒙地趴在沙發上，身邊還放著一根潔牙骨，飼主起床後看見地上到處都是貝類空殼，迅速確定是愛犬幹得好事。當這位兇手聽見媽媽碎念「你實在太皮了！」，雖然一動都不動，但飄移的眼神仍曝露了自己的心虛。不過飼主表示這件事算是自己的錯，無意間把食物留在吧檯上一整晚，「但我不知道牠居然能爬上去」。

▲地上都是牠吃完的空貝殼，兇手本狗雖然心虛但不後悔。（圖／翻攝自TikTok／@montylongbottom）

事後蒙地媽媽當然沒有生氣太久，「馬上就原諒牠了」。也有些網友擔心蒙地會不會吃出問題，但主人表示牠的身體狀況其實蠻好的，「令人驚訝地是，我還以為牠會不舒服」。TikTok網友也被這隻為了吃突破極限的汪星人逗樂，「那張臉完全不感到抱歉」、「到底怎麼做到的？」、「牠看起來很滿足哈哈」。

▲蒙地：都是海鮮先動的手！（圖／翻攝自TikTok／@montylongbottom）