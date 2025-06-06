北市動物園「6/18日起」暫時休園　10天大保養遊客別撲空

▲6月18號至27號，臺北市立動物園將會暫時開放。（圖／臺北市立動物園）

記者賈沐蓉／綜合報導

時間來到6月，臺北市立動物園將在6月18日起至6月27日暫停對外開放，目的是為了進行必要的整修與保養，總計10天不會與遊客見面，維護管理的部份除了動物們的室內外活動區域，也包括清潔建築物外觀與解說設施，以提升園區的服務品質。

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▲在這10天內，會維護動物園內的各種設施。（圖／臺北市立動物園）

在不對外開放的10天當中，動物園的工作人員會替動物們改善的室內外活動環境，例如幫國王企鵝的活動場鋪設安全止滑，更新大長臂猿、金剛鸚鵡和巨嘴鳥的棲架，幫穿山甲館的樹冠層做修剪，並布置丹頂鶴的新活動場。同時為了讓旅客有更好的遊玩體驗，會清洗園內各式建物外觀與休憩設施，修繕解說設施如長頸鹿亭，新增無尾熊館打卡點等娛樂設施。

▲工作人員會替國王企鵝的活動區鋪設止滑設備。（圖／臺北市立動物園）

▲在施工期間為了避免動物緊迫，會暫時將牠們帶離施工空間。（圖／臺北市立動物園）

除此之外，園區也需要動用大型器械修剪樹木防颱，還有排水溝清淤疏通等基礎設施維護工作。為了避免動物因施工感到緊迫，重點區域的動物們將暫時離開需要整修的空間。同時動物園員工也會參與訓練課程與演習，精進動物福祉及服務品質，如果有計畫在6月造訪請把握機會，以免撲空喔！

▲動物園的潛水員定期訓練。（圖／臺北市立動物園）