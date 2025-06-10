柴犬拒點眼藥水　被醫生誇誇「迷失自我」一秒就成功

記者賈沐蓉／採訪報導

5歲的柴犬Wolly這天因為眼睛痛，被媽媽帶去找獸醫報到，但對討厭眼藥水的牠來說點藥是一大難題。沒想到醫生乾脆使出「誇誇大法」，不停稱讚牠有多可愛多乖，而Wolly也在一句句的誇獎中逐漸迷失自我，讓獸醫一次就成功達陣。

▲Wolly被獸醫誇誇，笑得超開心。（圖／Threads@lynnewang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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剛結束檢查的Wolly坐在診療台上，在獸醫的讚美聲越笑越燦爛，嘴角翹高高享受摸頭，最後就在「乖乖齁～Wolly最乖了齁～」的誇讚中一動不動，讓獸醫成功哄騙點藥。飼主維恩分享，Wolly是因為急性結膜炎，眼睛突然睜不開才去看醫生，但換自己來就完全不配合，「在家都要用偷點的」。

▲然後下一秒就被點眼藥水。（圖／Threads@lynnewang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲如果是媽媽來就不配合，只能偷點。（圖／Threads@lynnewang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

為了讓Wolly順利康復，媽媽只好每次都專程帶毛孩去找獸醫幫忙，平時的牠其實是一隻「很喜歡跟陌生人玩」的狗。Wolly被醫生哄到開心點藥的影片也逗樂許多網友，「他一臉我真可愛」、「那個嘴角是不是要到眼角了」、「醫生的嘴騙狗的鬼」。

▲Wolly：被誇獎當然會開心啊～（圖／Threads@lynnewang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）