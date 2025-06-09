把拔擦地ing萌汪「吃飽睡」　手手收胸口翻肚躺好躺滿

▲飼主正在努力擦地，轉頭就看見寶貝已經吃飽躺平。（圖／有點毛毛的／廖文瑞提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

住在新竹市的網友廖文瑞養了一隻叫做「寶貝」的米克斯。這天他餵狗狗吃完飯，正在辛苦地打掃環境，轉頭卻看見吃飽喝足的狗女兒已經自動跑上床，圓滾滾的肚皮朝天準備睡覺，看起來可愛又逗趣。

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▲爸爸非常疼寶貝，把床讓給牠自己睡沙發。（圖／有點毛毛的／廖文瑞提供）

肚子裝滿食物的寶貝兩隻手收在胸口，整顆頭後仰躺在床上，雙腳開開看起來非常放鬆。正在辛苦擦地板的爸爸發現家裡格外安靜，結果轉頭就看見愛犬正在呼呼大睡。不過父女倆的感情其實非常好，每天寶貝都跟他黏在一起討肉肉吃，晚上睡覺也要待在同個房間，就連被阿姨接去搭車洗澡，都會在後座上演十八相送。

▲明明只是要去洗澡，但寶貝依依不捨的看著爸爸。（圖／有點毛毛的／廖文瑞提供）



現在每天吃飽睡的寶貝曾經是流浪狗，當時廖文瑞發現牠在便利商店旁翻垃圾，忍不住買罐罐來餵。後來寶貝每天都在同個地方等他，每天陪著上下班，甚至會偷偷跟蹤他回家，於是就起了收編的念頭，為此還特地尋找可以養寵物的租屋處，連看房都沒有就急著簽約，這下寶貝才正式成為家裡的一份子。

▲還是流浪狗的寶貝跟蹤爸爸回家。（圖／有點毛毛的／廖文瑞提供）

飼主把寶貝吃飽飯後的「軟爛照」分享至「有點毛毛的」粉專，也逗樂許多網友，「甲霸緊睏」「血糖升高來補個眠」、「看那肚肚真可愛」。

▲寶貝：我最愛爸爸了！（圖／有點毛毛的／廖文瑞提供）