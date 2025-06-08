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禮貌阿金「坐下等小強」要陪玩　非常堅持但媽媽不同意

記者賈沐蓉／採訪報導

8個月大的黃金獵犬「當ㄜ」是位家教良好的小女生，媽媽教牠要找別人玩前都要坐下等待，但有時也會等到奇怪的對象。這天當ㄜ跟飼主出門散步，結果牠就在蟑螂面前一屁股坐下，但媽媽完全沒辦法接受這位新玩伴。

▲。（圖／Threads@dun.errr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當ㄜ在路邊坐下，等蟑螂陪牠玩。（圖／Threads@dun.errr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中當ㄜ坐在路邊，禮貌地等著遠處的小強同意跟自己一起玩，想更靠近時就被飼主拉住制止。當ㄜ媽媽分享，因為當ㄜ是大型犬力氣又很大，撲人一定會有危險，「所以從認養牠回來開始，我們就一直讓牠練習等等冷靜」。最初他們先從家裡開始，「下班回家都會很開心要撲過來，但我都會請牠先坐下」，有人來做客時也會順便練習，先請朋友進門時不要太激動，「一樣要等當ㄜ坐下才可以摸摸跟牠玩！」

▲。（圖／Threads@dun.errr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當ㄜ很有耐心地等待小強同意。（圖／Threads@dun.errr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@dun.errr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲因為當ㄜ是大型犬，所以媽媽會教牠找人玩前要先坐下等同意。（圖／Threads@dun.errr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

現在的當ㄜ仍在努力學習坐下等等，目前成功率還只有6成，散步時還曾經在浪浪、小鳥、小雞面前坐下，路過工廠還會坐在門口跟裡面的人討摸摸，此外當ㄜ也很喜歡跟小狗玩，飼主去公園看見狗狗們靠近都會趕快叫牠坐下，「要先看小狗的反應！」。不過蟑螂仍超出媽媽的接受範圍，如果不阻止當ㄜ，「牠可能會坐在那邊繼續等，或是主動出擊」，最後只好強行拖走。

▲當ㄜ跟浪浪連線失敗，發出哭哭聲。（圖／Threads@dun.errr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@dun.errr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當ㄜ正在等其他狗狗跟牠一起玩。（圖／Threads@dun.errr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當ㄜ媽媽表示，愛犬的名字是延續兩隻過世的天竺鼠姐姐「小白菜」、「肉肉」的風格，又剛好發現茼蒿的花語象徵青春和純潔，也可以帶來和平與安康，「覺得超適合阿金的個性！」，但因為中文的茼蒿比較難念，就改用台語發音的「當ㄜ」。牠禮貌等蟑螂陪玩的影片也逗樂許多網友，「那蟑螂有想玩嗎？」、「孩子，朋友要慎選啊」、「蟑螂先不要好嗎寶寶」。

▲。（圖／Threads@dun.errr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當ㄜ禮貌的跟別人握手。（圖／Threads@dun.errr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@dun.errr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當ㄜ：倫家可愛嗎？（圖／Threads@dun.errr提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 黃金獵犬禮貌坐下蟑螂教育

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