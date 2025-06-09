奴才出國忘記跟貓講　回家被「4kg暖暖包」黏人貼緊緊

記者賈沐蓉／採訪報導

你去哪裡了？！虎斑貓「麵麵」是家裡的小公主。之前飼主芷芸出國度假，忘記跟喵皇事先報備，結果回家後的下場就是獲得一隻「跟屁貓」，媽媽去哪麵麵就跟著走，就連睡覺都在她身邊貼緊緊，讓媽媽忍不住抱怨實在太熱啦！

▲麵麵本喵，自從媽媽出國回來後就變黏人。（圖／IG／芷芸營養師提供）

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影片中的麵麵把身體靠在飼主的肚子上，伸展四肢享受奴才按摩，其他時間不是把媽媽手臂間的空隙塞好塞滿，就是窩在鏟屎官的大腿上。芷芸與《ETtoday寵物雲》分享，通常麵麵只有冬天晚上會貼著奴才睡，夏天就會改成躺在枕頭邊，跟媽媽以「Open醬」姿勢入眠。平時牠時也比較常自己玩，但這次飼主回國後就變超黏人，「現在我走到哪就跟到哪，跟前跟後，還會一直跟我撒嬌」。

▲麵麵經常霸占媽媽的手臂。（圖／IG／芷芸營養師提供）

▲或是攻佔奴才的大腿。（圖／IG／芷芸營養師提供）



▲但麵麵通常比較會自己一貓玩，追著尾巴轉圈自嗨。（圖／IG／芷芸營養師提供）

直到現在飼主已經回來一周，但麵麵依舊對奴才黏踢踢，「而且牠在旁邊，沒有摸牠還會一直抱怨該該叫」。芷芸表示自己出國時也有做足準備，「用三台監控、自動餵食機、飲水機、三大台貓砂盆給牠們過五天」，期間也有請朋友來幫忙鏟屎，面對突然「判若兩貓」的主子時雖然感覺很熱，「但被黏著的感覺還是幸福滿滿」，但之後又要出國所以仍會擔心。

▲麵麵：奴才！你要去哪？！（圖／IG／芷芸營養師提供）

▲躺在媽媽帶子裡的麵麵。（圖／IG／芷芸營養師提供）

麵麵擔任「4kg暖暖包」緊貼奴才不放的樣子，迅速把Threads網友萌到融化，「把媽媽抓著」、「講了沒用，硬是要跟」、「看看牠多愛妳啊」。

▲麵麵：抓住媽媽她就不會走了！（圖／IG／芷芸營養師提供）