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萌汪棉被偷藏私房錢　搜出百元鈔「狗贓俱獲」滿臉不屑

▲。（圖／Threads@nn621__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆包在棉被裡偷藏錢，結果被飼主發現。（圖／Threads@nn621__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

兩歲多的狗狗「豆包」是隻很懂財務規劃的汪星人，這天飼主無意間發現，在牠睡覺常躺的棉被裡居然藏著2張百元鈔。當事犯罪狗被現場抓包，面對姊姊質問時還滿臉不屑，完全不覺得自己有哪裡做錯。

▲。（圖／Threads@nn621__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲豆包的私房錢。（圖／Threads@nn621__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在豆包常拿來磨牙的棉被上，一張百元鈔票就這麼躺在頂端，經過搜查後總共找到200塊。身為棉被主人的豆包倒是一臉無所謂，被姐姐碎念還用眼白看著她。豆包姐姐表示，愛犬偶爾會收集癖發作，偷藏家裡的各種東西，每次都可以把鏟屎官搞瘋，「有發現過馬桶刷，還有發現過泡麵跟碗」，不過她也沒有真的沒收錢，而是改為放進愛犬的存錢筒。

▲。（圖／Threads@nn621__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲睡覺的被子是豆包的藏寶箱。（圖／Threads@nn621__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@nn621__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲睡床上時也會躺枕頭。（圖／Threads@nn621__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平時的豆包表情也非常豐富，之前飼主姐姐表演唱歌給牠聽，結果自己不小心忘詞，「牠還很無言的臉看我」，聰明的牠也很重視自己的睡覺環境，睡前一定要咬棉被幫自己鋪好小窩。豆包藏錢被「狗贓俱獲」後，反而獲得Threads網友一面倒支持，「那個眼神哈哈」、「為什麼要拿走牠的罐罐應變金？」、「狗狗表示罐罐錢沒了」。

▲。（圖／Threads@nn621__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆包睡覺前還會幫自己鋪床。（圖／Threads@nn621__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲姐姐唱歌忘詞，豆包一臉無言的看著她。（圖／Threads@nn621__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 狗狗藏錢財務管理熱議揭露

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