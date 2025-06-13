飼主帶狗出門消暑　黃汪「攻擊小溪」認真咬水傷害為零

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻叫做哈尼（Honey）的狗經常跟主人出門遊山玩水。這天他們一人一狗來到瀑布旁邊消暑，哈尼卻對岸邊的溪流產生了興趣，趴在岸邊認真「攻擊」著不停往下流動的溪水，當然最後沒有對任何東西造成任何傷害。

▲哈尼對正在急速流下的溪水十分感興趣。（圖／翻攝自TikTok／@turbodieselweasel）

影片中的哈尼走到溪邊，張大嘴巴對著正往下游流去的溪水大口咬下，還不忘努力用四肢在濕滑的岩石上保持平衡。後來覺得踩在岸邊不好施力，前腳直接踏入水中繼續發動攻擊。在旁邊放鬆的飼主看見愛犬在耍寶，忍不住露出微笑，並在留言區表示愛犬對這項咬水工作非常認真，「牠為了點心與名譽而奮鬥，大多數時候還是為了點心」。

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▲哈尼認真咬水中。（圖／翻攝自TikTok／@turbodieselweasel）

除了湍急的溪水外，哈尼連比較平緩的溪水都不放過，走在淺水處也要繼續大口咬。目前這段影片在TikTok上已累積超過160萬次點閱，這隻汪星人也替網友們帶來許多歡樂，「牠幾乎就要咬到了」、「攻擊100%，傷害0%」、「繼續嘗試吧老兄，你可以做到的！」。

▲就連平緩的溪水也不放過。（圖／翻攝自TikTok／@turbodieselweasel）