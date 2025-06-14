不要洗澡！沖繩阿金海邊「玩水笑嘻嘻」　回家泡澡一臉哀怨

記者賈沐蓉／綜合報導

對許多汪星人來說，玩水跟洗澡是兩件完全不同的事情，對沖繩的黃金獵犬Hari（ハリー）而言也是如此。之前飼主媽媽帶牠去海邊消暑，而Hari也度過了一段美好的時光，但回家要清洗身體時就滿臉心不甘情不願。

▲Hari喜歡玩水，但要洗澡就表情哀怨。（圖／翻攝自X／@yumippe4981）

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照片中的Hari在海裡泡澡，爪子踩在沙地上全身的毛都溼答答，臉上燦爛的笑容顯示牠非常滿意今天的郊遊地點。然而等一人一狗回到家，等著Hari的則是浴缸裡乾淨的洗澡水，結果要洗身體的牠表情變得非常哀怨，頭低低的坐在裡面思考狗生，讓媽媽感到非常困惑，「不是都在水裡嗎？」

▲Hari：為什麼要洗澡？（圖／翻攝自X／@yumippe4981）

目前這篇貼文在X上已累積超過158萬次，平時飼主也經常帶愛犬到海邊玩耍放鬆。網友們也對Hari面對的超大反差逗樂，「玩水跟洗澡完全不一樣！」、「表情好豐富哈哈」、「狗：我不喜歡洗澡」。

▲飼主也經常帶Hari到海邊玩。（圖／翻攝自X／@yumippe4981）