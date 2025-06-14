阿爸煮宵夜沒揪狗　大門擠進「一顆柴頭」耳朵抖抖討食物

記者賈沐蓉／採訪報導

柴犬「老大」是隻愛吃鬼。這天飼主半夜在煎香魚當消夜，擔心狗狗來分一杯羹於是把廚房大門關上，結果聰明的老大居然自己學會開門，用鼻子頂頭擠門縫順利進到廚房討食物，讓爸爸感到相當傻眼。

▲老大聞到廚房裡有香味，用鼻子把門頂開。（圖／Threads@helehouse提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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聞到香噴噴魚味的老大發現廚房有人，恰好門口有留一道小縫，於是把鼻子擠進去輕輕一頂就輕鬆解決。發現爸爸果然在煮好料的牠耳朵抖抖，似乎是在懷疑為什麼沒告訴自己。飼主表示，當天因為老婆半夜肚子餓，所以自己煮消夜給她，已經關門了但還是被抓包，平時愛犬也是隻小吃貨，「大人不管吃什麼東西，牠一定會跑來旁邊坐想分一杯羹」。

▲對於爸爸吃消夜不揪，牠感到非常驚訝。（圖／Threads@helehouse提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

雖然老大什麼都愛吃，但為了牠的健康，飼主當然不可能讓牠想吃什麼就吃什麼，「偶爾分一口給牠而已，平常都用飼料跟雞胸肉給牠吃」。對此網友則表示，「一臉就是吃消夜沒有約喔」、「聞香而來」、「柴：好啊，關起門來都不用揪的」。

▲老大：爸爸快分我吃一口！（圖／Threads@helehouse提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）