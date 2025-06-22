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妹妹彈琴哈士奇伴唱　「人狗合奏」努力嗷嗚音調非常準

記者賈沐蓉／綜合報導

住在大阪的哈士奇Mojito今年5歲，跟飼主與三個人類姊妹一起住。每當小妹開始吹奏玩具口風琴，Mojito就會跑到她身邊嗷嗚唱歌，一人一狗一起舉辦一場獨特的音樂會。同時飼主也驚訝地發現，愛犬叫出來的音調居然意外地很準。

▲。（圖／翻攝自X／@mi_mojito_ku）

▲Mojito很喜歡在妹妹彈口風琴時當伴奏。（圖／翻攝自X／@mi_mojito_ku）

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Mojito站在沙發旁，聽著坐在上面的妹妹彈奏，隨著音樂的節奏發出狼嚎聲。牠似乎不是亂叫一通，而是根據琴聲的音調決定要發出「汪」還是「嗚」，跟口風琴的聲音組成一首可愛的歌。飼主在留言區補充說明，「每當我女兒在彈口風琴，Mojito總會跑到她旁邊大聲唱歌」，儘管自己對音調不敏感，「但有趣的是，影片中的旋律聽起來很正確」。

▲。（圖／翻攝自X／@mi_mojito_ku）

▲Mojito努力跟上妹妹的節奏。（圖／翻攝自X／@mi_mojito_ku）

Mojito似乎非常喜歡擔任伴唱，即使在另一個房間也會飛奔過來。目前這篇貼文在X平台已累積超過576萬次點閱，網友們也對牠的演唱功力感到驚訝，「看起來牠正在努力把音調唱對」、「他們都好可愛！」、「我可以一直聽下去」。

▲。（圖／翻攝自X／@mi_mojito_ku）

▲Mojito正在努力唱歌。（圖／翻攝自X／@mi_mojito_ku）

關鍵字： 哈士奇音樂可愛合唱網紅

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