頑皮橘貓咬爛「整包衛生棉」　奶音賣萌奴才捨不得罵

▲哈特咬爛媽媽的衛生棉，喵喵叫賣萌裝無辜。（圖／Threads@iamhsinnfish提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

橘貓「哈特」是隻頑皮的小男生，這天牠摧毀了鏟屎官小妤的衛生棉，用牙齒在外包裝上打了一堆洞。媽媽發現牠又在偷偷做壞事，拿著證物去找哈特興師問罪，但被貓兒子的可愛喵喵聲融化，一句話都罵不下去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲可愛的哈特讓鏟屎官捨不得罵。（圖／Threads@iamhsinnfish提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

裝衛生棉的袋子變得破破爛爛，甚至還被撕開一角，露出裡面的白色棉片，而「兇手喵」發現媽媽出現，立刻用奶音發出叫聲賣萌，企圖蒙混過關。小妤與《ETtoday寵物雲》分享，哈特的破壞力其實還好，「只會偶爾咬衛生棉，跟另一位主人的樂高玩具車」，這也是牠目前摧毀過最驚人的東西，「那天拿起來看到一堆洞，覺得很好笑」。

▲被摧毀的衛生棉本尊。（圖／Threads@iamhsinnfish提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲毫無悔意的當事貓，今年1歲3個月。（圖／Threads@iamhsinnfish提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哈特正在地上打滾賣萌。（圖／Threads@iamhsinnfish提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當事貓咪看見鏟屎官後毫無悔意，依然繼續裝可愛，「牠可能覺得是從廁所咬給我的禮物」。之後小妤也把被咬過的衛生棉重新收好，儘管媽媽說已經不能用，「但還沒打開看裡面有沒有也被咬到」。對此許多Threads網友也留言分享自家喵皇的破壞成果，「我以前養的超愛咬膠袋」、「還有破破爛爛的衛生紙」、「吃過撒隆巴斯的笨貓路過」。

▲哈特正在偷咬樂高玩具車，被另一位鏟屎官抓包。（圖／Threads@iamhsinnfish提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哈特有在反省，但不多。（圖／Threads@iamhsinnfish提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）