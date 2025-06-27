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飼主秀出兔子大耳朵　後方鸚鵡「震驚臉」嚇到嘴巴變O字型

 記者賈沐蓉／綜合報導

日本兔子ふく與牠的飼主住在一起，此外還有一隻虎皮鸚鵡うめ當室友。這天飼主正在幫ふく的大耳朵拍照，沒想到自家鳥寶也來湊熱鬧，突然發現兔耳居然可以這麼長的牠表情超級震驚，眼睛瞪得超圓，嘴巴也因為過於驚訝忘記閉上。

▲。（圖／翻攝自X／@usagi_fuku_desu）

▲。（圖／翻攝自X／@usagi_fuku_desu）

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照片中ふく把下巴放在主人腿上，發現自己的耳朵被拎起來展示也很Chill，繼續乖乖躺著放空。然而對うめ來說，這是牠首次注意到完整直立的兔子耳，眼睛不可置信的瞪大，完全無法掩飾自己的驚訝表情。這張戲劇性的照片恰好被主人拍下，在X平台已累積超過401點閱。

▲。（圖／翻攝自X／@usagi_fuku_desu）

▲うめ發現兔子耳朵居然這麼長，感到非常驚訝。（圖／翻攝自X／@usagi_fuku_desu）

平時兩隻動物相處還算和諧，之前飼主故意在鸚鵡面前狂摸兔兔，結果うめ只想整理羽毛，完全不在意其他人想幹嘛。由於鸚鵡的表情實在太生動，還讓網友懷疑是否為AI生成的圖片。不過飼主在1年前就做過類似的事，但當時自己動作太大不小心把鳥嚇到飛走。

▲。（圖／翻攝自X／@usagi_fuku_desu）

▲飼主在狂摸兔子，但うめ忙著理毛跟本沒空理。（圖／翻攝自X／@usagi_fuku_desu）

關鍵字： 兔子鸚鵡可愛合租驚奇

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