有人插隊！臘腸狗「親叼零食」等結帳　偷偷冒出擋在媽咪面前

記者賈沐蓉／採訪報導

臘腸狗「Cooper」是隻3歲的小男生，同時也是家裡的愛吃鬼。這天兩位飼主在超商排隊買東西，結果媽媽轉頭就看見愛犬自己叼著一包零食，光明正大地超車，接著就在她面前站好等待，這才明白自己剛剛被一隻狗插隊了。

▲Cooper自己叼著零食，偷偷插進媽媽前面。（圖／有點毛毛的／Cooper is doooooog ）

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影片中Cooper穿著迷你外套，咬著一包凍乾緩緩移動，偷偷加入隊伍等結帳，完全不在乎自己恰好擋在主人面前。媽媽與《ETtoday寵物雲》分享，之後他們當然有幫狗兒子買單，「牠會自己跑去等我們結帳，強迫消費哈哈！」，兩人一狗幾乎每天都會去超商報到，「牠會站在零食櫃前，等爸爸拿給牠自己去櫃檯」。

▲Cooper搖著尾巴等爸爸幫忙結帳。（圖／有點毛毛的／Cooper is doooooog ）

▲牠跟爸媽都是超商常客，幾乎每天都要去買零食。（圖／有點毛毛的／Cooper is doooooog ）

飼主表示，Cooper在家經常「監守自盜」，除了偷走自己的點心，還偷藏阿公阿嬤的眼鏡，自己買菜回家發現整顆哈密瓜神秘失蹤。平時的牠也超級貪吃，最愛的是各種肉肉與藍莓，「會為了吃一直哭」。Cooper媽媽把這段愛犬大方插隊的影片分享至「有點毛毛的」，吸引許多網友留言，「這麼可愛，就讓牠啦」、「拿罐罐跟牠講道理」、「幫牠付，然後再摸幾把抵債」。

▲Cooper之前的戰利品。（圖／有點毛毛的／Cooper is doooooog ）

▲媽媽買完菜後發現牠把哈密瓜偷走。（圖／有點毛毛的／Cooper is doooooog ）

▲阿公阿嬤的眼鏡也難逃毒手。（圖／有點毛毛的／Cooper is doooooog ）