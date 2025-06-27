柯基散步積水擋路　變身「拒否犬」原地不動拒絕弄濕腳





記者賈沐蓉／綜合報導

住在美國的柯基犬諾拉（Nola）是位重視儀容的小淑女。這天牠跟主人出門散步，結果人行道被一攤積水擋住，不管爸爸怎麼勸說，就是不肯踩過水坑繼續往前走。牠四隻腳牢牢釘在地上，並用堅定的眼神抗議，表示自己絕對不會把腳弄濕。

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▲諾拉發現人行道上有積水，堅決不肯走。（圖／翻攝自Instagram／@nolathenoblecorg）

諾拉站在水坑的一端，另一邊則是飼主與兄弟狗薯餅（Hashbrown）。儘管爸爸告訴諾拉積水不會傷害牠，後來甚至請薯餅親自走一遍示範，但這隻有原則的汪星人仍堅持站在原地不動，甚至還走回頭路表示拒絕。飼主後來還幽默地用愛犬的口吻發言，「這對我而言很難通過」，目前這段影片在Instagram已累積超過129萬次點閱。

▲薯餅用親身示範告訴妹妹積水很安全。（圖／翻攝自Instagram／@nolathenoblecorg）

事後飼主還示範了各種讓諾拉通過積水的創意方法，其中直接揹過去最快、在水上鋪木板當橋也可以接受，當然最乾脆的辦法就是窩在家裡不出門。對於這隻愛乾淨的小狗，網友們也對牠的堅持表示讚賞，「牠只是個小公主」、「現在立刻抱牠起來！」、「弄濕腳是一回事，但我的肚子也會被弄髒」。



