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奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

記者賈沐蓉／綜合報導

米克斯「鴨鴨」是隻有煙嗓的10歲貓奶奶。這天身為奴才之一的小張從外面回來，隨身的側背包因為天氣熱吸滿汗味，結果臭香臭香的揹帶居然深受貓皇喜愛，變成鴨鴨的「專屬毒品」，被抱在懷裡狂蹭猛吸，表情嗨到像壞掉。

▲。（圖／Threads@ray_art_worke提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鴨鴨狂吸汗味揹帶，表情非常陶醉。（圖／Threads@ray_art_worke提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中的鴨鴨用前爪緊抱著汗味揹帶，陶醉地用頭磨蹭，還時不時瞇著眼睛享受這銷魂的味道。小張分享，鴨鴨是岳母養的貓，原本爬山想撿隻橘貓回家，「結果在水溝裡面發現牠」，因為叫聲像鴨叫所以取名鴨鴨。當事貓以前就愛吸塑膠袋，剛開始只會對自己用菸嗓呱呱叫，「但我比較喜歡去蹭牠，久了之後他就會來吸我的腳底跟背包」。

▲。（圖／Threads@ray_art_worke提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲由於有天生的煙嗓，因此被取名鴨鴨。（圖／Threads@ray_art_worke提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@ray_art_worke提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小張花了很多時間與鴨鴨親近。（圖／Threads@ray_art_worke提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

至於會不會主動去吸奴才，則完全看鴨鴨的心情。事後小張把背包拿走，牠才逐漸恢復正常，但眼神看起來還在迷茫。當問到為什麼貓咪前爪脫毛，他也立刻補充說明，表示鴨鴨夏天會心因性舔毛，「所以手部的毛就會比較少」，當初牠被帶回家時還是幼貓，雖然有嗆水但其他檢查都沒問題，更沒有生過大病。

▲。（圖／Threads@ray_art_worke提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鴨鴨剛吸完揹帶，腦袋還在放空。（圖／Threads@ray_art_worke提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@ray_art_worke提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鴨鴨：剛剛我怎麼了？（圖／Threads@ray_art_worke提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

鴨鴨狂吸汗味的超ㄎㄧㄤ影片也逗樂許多網友，還有不少貓奴分享自家主子的奇怪癖好，「可能熟悉的味道最對味？」、「我們家的貓喜歡聞剛脫下來的內衣」、「我家也會滾我的識別證頸帶繩」。

▲。（圖／Threads@ray_art_worke提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雖然夏天會心因性脫毛，但鴨鴨其他方面都很健康。（圖／Threads@ray_art_worke提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鴨鴨正在用菸嗓討摸。（圖／Threads@ray_art_worke提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 貓咪奇葩汗味笑翻奴才

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