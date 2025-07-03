飼主翻身驚見「軟爛鳥餅」　安心攤平睡姿直接嚇壞媽媽

▲朵朵癱在床上變鳥餅，差點把主人嚇壞。（圖／有點毛毛的/黃宣提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

掘穴鸚鵡「朵朵」是隻黏人的小朋友。這天飼主黃宣躺在床上追劇，卻發現房間異常安靜，於是轉身想觀察一下鳥寶的狀況，結果就看見牠悄悄躺在自己背後，變成一張「鳥餅」安穩熟睡，超級軟爛的姿勢差點把主人嚇到心臟驟停。

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▲朵朵在主人身邊睡得很放鬆。（圖／有點毛毛的/黃宣提供）

朵朵在夢鄉中完全放鬆，白色瞬膜遮住眼睛，只留下扁扁的背影，毫無防備地躺在飼主身後。黃宣雖然知道幼鳥都會這樣，但親眼目睹牠如此「安祥」的睡姿仍忍不住驚嚇，擔心若不小心壓到後果不堪設想。拍完照後飼主馬上把朵朵移去安全的地方，並強調「拍完照就送回壓克力盒睡覺，沒有一起睡！！」。

▲朵朵正在自己的窩裡攤平休息。（圖／有點毛毛的/黃宣提供）

事實上，朵朵似乎特別中意這種「癱軟型」睡姿，自己一鳥時也會以這種姿態入眠，再次嚇壞偷看寵物監視器的鏟屎官。平時的牠也飽受飼主呵護，與相差一歲的鳥哥哥「木木」孵化時胎位不正，導致頸椎後仰異常，在主人的細心矯正下，雖然仍需要持續觀察，但狀況也越來越好。

▲正面看鏡頭的是朵朵，躺平玩球的是木木。（圖／有點毛毛的/黃宣提供）

黃宣將自己被朵朵的睡姿嚇到的趣事分享至「有點毛毛的」社團，立刻引起許多網友關注，「以為牠扁掉了」、「心臟漏一拍！！」、「很像被睡爛的一坨小被被」。

▲朵朵：這樣睡覺最舒服了！（圖／有點毛毛的/黃宣提供）