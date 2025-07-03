ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

飼主翻身驚見「軟爛鳥餅」　安心攤平睡姿直接嚇壞媽媽

▲。（圖／有點毛毛的/黃宣提供）

▲朵朵癱在床上變鳥餅，差點把主人嚇壞。（圖／有點毛毛的/黃宣提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

掘穴鸚鵡「朵朵」是隻黏人的小朋友。這天飼主黃宣躺在床上追劇，卻發現房間異常安靜，於是轉身想觀察一下鳥寶的狀況，結果就看見牠悄悄躺在自己背後，變成一張「鳥餅」安穩熟睡，超級軟爛的姿勢差點把主人嚇到心臟驟停。

▲。（圖／有點毛毛的/黃宣提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲朵朵在主人身邊睡得很放鬆。（圖／有點毛毛的/黃宣提供）

朵朵在夢鄉中完全放鬆，白色瞬膜遮住眼睛，只留下扁扁的背影，毫無防備地躺在飼主身後。黃宣雖然知道幼鳥都會這樣，但親眼目睹牠如此「安祥」的睡姿仍忍不住驚嚇，擔心若不小心壓到後果不堪設想。拍完照後飼主馬上把朵朵移去安全的地方，並強調「拍完照就送回壓克力盒睡覺，沒有一起睡！！」。

▲。（圖／有點毛毛的/黃宣提供）

▲朵朵正在自己的窩裡攤平休息。（圖／有點毛毛的/黃宣提供）

事實上，朵朵似乎特別中意這種「癱軟型」睡姿，自己一鳥時也會以這種姿態入眠，再次嚇壞偷看寵物監視器的鏟屎官。平時的牠也飽受飼主呵護，與相差一歲的鳥哥哥「木木」孵化時胎位不正，導致頸椎後仰異常，在主人的細心矯正下，雖然仍需要持續觀察，但狀況也越來越好。

▲。（圖／有點毛毛的/黃宣提供）

▲正面看鏡頭的是朵朵，躺平玩球的是木木。（圖／有點毛毛的/黃宣提供）

黃宣將自己被朵朵的睡姿嚇到的趣事分享至「有點毛毛的」社團，立刻引起許多網友關注，「以為牠扁掉了」、「心臟漏一拍！！」、「很像被睡爛的一坨小被被」。

▲。（圖／有點毛毛的/黃宣提供）

▲朵朵：這樣睡覺最舒服了！（圖／有點毛毛的/黃宣提供）

關鍵字： 鸚鵡可愛睡姿驚嚇宠物

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

畢業啦！鳳頭雙寶「金華、火腿」平安長大　母校特製證書獻祝福

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

飼主秀出兔子大耳朵　後方鸚鵡「震驚臉」嚇到嘴巴變O字型

柯基散步積水擋路　變身「拒否犬」原地不動拒絕弄濕腳

警犬退休前「最後一次搜索」　天降「網球雨」讓牠們玩個夠

網友回家「毛毛黑社會」來歡迎！　搖尾飛機耳找老大撒嬌

巴哥犬散步拒回家　草堆一坐「假裝植物」遭媽無情拆穿

收留可憐小貓躲雨　女屋主想收編發現「養了會出事」立即報案

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站一臉不服氣

畢業啦！鳳頭雙寶「金華、火腿」平安長大　母校特製證書獻祝福

鸚鵡養室外！遭三級保育「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文炫耀引網撻伐

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

給猴子沾滿榴槤味的枇杷　牠反覆聞氣到怒丟！

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站：一臉不服氣 Annie

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

神巧手自製「噪音版」紙箱滾輪　黃金鼠超捧場！網笑：CP值更高

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

八哥模仿媽說話喊「幹嘛」　講完自己開心竊笑超逗趣

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

狗鼻子好神！毛孩不只可愛還能聞出你身上潛藏的6種疾病

阿金過世半年　橘貓每晚悲傷抱「好友項圈」主人慟：我們都想牠

飼主翻身驚見「軟爛鳥餅」　安心攤平睡姿直接嚇壞媽媽

時隔三年！花蓮外海再見「殺人鯨」　遊客驚艷相距僅50公尺

收養「浪浪」政府最高補貼寵物險 3,000元！全台寵物保險補助懶人包一次看

37度高溫「134隻虛弱貓塞貨車」28隻已死亡　警逮捕69歲女子

晴天樹在下雨？抬頭竟是「蟬尿尿」　他驚奇嚐了一口

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站一臉不服氣

收留可憐小貓躲雨　女屋主想收編發現「養了會出事」立即報案

東森寵物7月消費滿額抽iPhone16　辦金萌卡再抽Switch2

NB新緩震跑鞋與防曬完美搭配！「小天使最潮手搖」萬波楊枝甘露回歸

丹娜絲若生成「2天轉彎往北」逼台灣　不排除登陸2地區防大雨

台灣人每年都衝日本不膩？　網點4大優勢：根本難以超越

快訊／工程師曝11檢察官+3法官照片　情侶檔轉貼合成「血痕」也栽了

法務部快看！青鳥被挖曾做藍委「遺照」、喊槍斃黃國昌

896萬起！保時捷「911跑車四驅款」追加3車型　台灣確認導入這1款

YTR荒姨「挺8月肚拍孕婦寫真」　掀衣露渾圓大肚激美

瓊斯盃「姐妹鬩牆」結局意外　世大運隊一度領先23分扳倒中華女籃

Shein遭爆「先漲價再打折」！57%優惠非最低價　法國重罰13.6億

新北青年團隊翻轉百年廟街　侯友宜見證傳統創新融合

寵物動物熱門新聞

女收留小貓躲雨　發現「養了會出事」報案

曼斥肯欺負妹　被媽唸委屈罰站

鳳頭雙寶順利畢業　還有專屬證書

飼主翻身看鳥寶　被軟爛睡姿嚇翻

黑色拉拉托兒所交到麻吉　竟是親生姊妹

黑眉錦蛇吞鸚鵡　他剖腹PO網引撻伐

晴天在下雨？抬頭竟是「蟬尿尿」

37度高溫　134隻貓被塞在貨車

賓士準時催起床　奴才勸說但無效

遇到奶狗奶貓先別撿　媽媽可能回來

螯蝦群聚稻苗邊　往上爬只為避暑

181公斤熊逃出動物園圍欄　闖儲藏室狂嗑蜂蜜

喵皇猛吸汗味背包　表情銷魂壞掉

阿金過世半年 橘貓每晚悲傷抱項圈入睡

讀者迴響

熱門新聞

女收留小貓躲雨　發現「養了會出事」報案

曼斥肯欺負妹　被媽唸委屈罰站

鳳頭雙寶順利畢業　還有專屬證書

飼主翻身看鳥寶　被軟爛睡姿嚇翻

黑色拉拉托兒所交到麻吉　竟是親生姊妹

黑眉錦蛇吞鸚鵡　他剖腹PO網引撻伐

晴天在下雨？抬頭竟是「蟬尿尿」

37度高溫　134隻貓被塞在貨車

賓士準時催起床　奴才勸說但無效

遇到奶狗奶貓先別撿　媽媽可能回來

螯蝦群聚稻苗邊　往上爬只為避暑

181公斤熊逃出動物園圍欄　闖儲藏室狂嗑蜂蜜

喵皇猛吸汗味背包　表情銷魂壞掉

阿金過世半年 橘貓每晚悲傷抱項圈入睡

花蓮外海鯨喜　時隔三年再遇虎鯨

熱門寵物影片

更多
鸚鵡養室外！遭三級保育「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文炫耀引網撻伐

鸚鵡養室外！遭三級保育「黑眉錦蛇」吞肚　剖腹發文炫耀引網撻伐

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

奴才汗味背包變「貓大麻」　喵皇銷魂狂吸整隻ㄎㄧㄤ掉

給猴子沾滿榴槤味的枇杷　牠反覆聞氣到怒丟！

給猴子沾滿榴槤味的枇杷　牠反覆聞氣到怒丟！

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站：一臉不服氣 Annie

曼赤肯欺負貓妹！被媽唸超委屈　自己躲玩具箱後罰站：一臉不服氣 Annie

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面