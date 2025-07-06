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萌柴逛寶雅遇「推車妖怪」　一路倒退跟媽咪眼神求救

記者賈沐蓉／綜合報導

柴犬「辛巴」是隻愛吃愛玩的汪星人，最喜歡跟鏟屎官一起逛寶雅。但這天牠遇見汪生中最害怕的敵人，也就是用來裝東西的推車，只要媽媽推車前進辛巴就會自動保持距離，盡可能讓自己離這可怕的推車妖怪越遠越好。

▲。（圖／Threads@simba_20200322提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲辛巴超怕推車，一路都跟他保持距離。（圖／Threads@simba_20200322提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中的辛巴盯著推車陷入沉思，發現它居然朝自己靠近後立刻倒退嚕，慌亂的小腳步看起來超級緊張，最後整隻狗都靠在另一側貨架邊，最後還抬頭跟媽媽眼神求助，要不要身上有牽繩早就逃之夭夭。媽媽還幽默地用愛犬的口吻在Threads發言，抱怨自己雖然喜歡逛街，「但是...我真的會怕這個四腳怪物，不要再靠近我了！！！」。

▲。（圖／Threads@simba_20200322提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲辛巴：媽咪快把這個可怕的怪物弄走！（圖／Threads@simba_20200322提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

同時也有網友開玩笑的表示，自己願意抱著辛巴走路，飼主也在留言區幽默回覆，「那只剩5秒鐘能逛了，因為本狗16-17kg」。許多網友也被新巴與推車的互動萌翻，「這麼可愛，想跟牠一起逛」、「坐籃子裡吧哈哈」、「都讓開～我來保護」。

▲。（圖／Threads@simba_20200322提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲辛巴正在與推車對峙。（圖／Threads@simba_20200322提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 柴犬辛巴汪星人狗狗可愛

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