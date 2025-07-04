紅眼樹蛙「老人坐姿」茶杯泡湯　網友驚呼：好像玩具

▲紅眼樹蛙正在泡澡，卻因為長得太鮮豔看起來像玩具。（圖／有點毛毛的/Ivan Huang）

記者賈沐蓉／綜合報導

住在澳洲墨爾本的網友Ivan Huang家裡養了一隻寵物紅眼樹蛙。這天蛙蛙跑到杯子裡泡澡，兩隻小手靠在邊緣放鬆，卡通般的大眼睛與慵懶的姿勢引來「有點毛毛的」的網友關注，紛紛驚呼牠長得好像假的一樣。

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▲紅眼樹蛙正在悠閒享受中。（圖／有點毛毛的/Ivan Huang）

照片中的寵物蛙坐在茶杯內，裡面還裝著高度適中的泡澡水。牠則悠閒地將頭放在杯緣，雙手扶身體享受蛙生。牠翠綠鮮豔的身體與招牌的紅色大眼，讓自己看起來非常不真實，要不是另一張照片中有換過姿勢，很容易將牠誤認為假的，靜止不動時甚至能完美融入真正的青蛙玩具中。

▲蛙蛙本尊的手有換過位置。（圖／有點毛毛的/Ivan Huang）



▲甚至可以完美融入玩具中，中間那隻才是真貨。（圖／有點毛毛的／Ivan Huang）

之後Ivan在留言區分享了自己送紅眼樹蛙回飼養箱的影片，證明這隻小傢伙是真正的青蛙，也讓不少人大開眼界，「好像玩具蛙，可愛！」、「我以為是手作青蛙」、「真的好美哦」。

▲紅眼樹蛙回飼養箱時的影片。（圖／有點毛毛的/Ivan Huang）

紅眼樹蛙是一種生活於中南美洲的蛙類，腳趾的末端吸盤會分泌一種特殊的黏液，讓牠們可以在光滑的表面自由行動。牠們主要以蒼蠅、蟋蟀等小蟲為食，也會吃體型更小的其他蛙類，鮮豔的體色讓牠成為全世界相當熱門的寵物之一，目前臺北市立動物園也有飼養。

▲臺北市立動物園的紅眼樹蛙。（圖／臺北市立動物園）