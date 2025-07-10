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你是誰？16樓陽台冒出「陌生英短」　慢速移動見屋主瞳孔放大

記者賈沐蓉／綜合報導

你是誰？住在桃園的網友Nevaeh在化妝時發現，陽台冒出一隻陌生的英國短毛貓，但自己住的地方在16樓，小動物幾乎沒有機會誤闖。這隻「自來貓」則在悄悄靠近窗邊，轉頭發現有人在注視自己時，看起來也是滿臉震驚。

▲。（圖／Threads@nevaeh_with_ning提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓咪悄悄接近落地窗。（圖／Threads@nevaeh_with_ning提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中貓咪在陽台慢動作前進，小心翼翼的靠近Nevaeh家的落地窗，發現她正看著自己，瞬間定格瞳孔放大，表情莫名很有喜感。由於屋主家裡還有其他寵物，所以沒有讓貓進來，「不過有一直看著牠，等等要去跟警衛說了」，而貓咪也很淡定，對主人喵喵幾句就放鬆躺下，還大方翻肚賣萌。之後管理人員傳來消息，這才確定牠是隔壁鄰居的寵物。

▲。（圖／Threads@nevaeh_with_ning提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓咪正在對屋主喵喵叫，但家裡有寵物所以沒放牠進來。（圖／Threads@nevaeh_with_ning提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@nevaeh_with_ning提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓咪放鬆地秀出肚肚給屋主看。（圖／Threads@nevaeh_with_ning提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後這位貓訪客也自己跑回家，結束了這場意外之旅，Nevaeh也推測貓咪應該是自己逃家，「只有這個可能了，但這邊陽台很難跨越」。對於這位亂入的不速之客，Threads網友則表示，「重點是牠的表情為什麼也像看到鬼」、「看起來很驚訝這裡怎麼有人」、「請飼主好好做防護」。

▲。（圖／Threads@nevaeh_with_ning提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲警衛告訴屋主，貓咪已經自己回家了。（圖／Threads@nevaeh_with_ning提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

同時《ETtoday寵物雲》也要提醒您，雖然最後貓咪順利回家，但讓寵物隨意離家可能會導致意外發生，同時違反了《動物保護法》第二十條之一，「寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由七歲以上之人伴同」。

▲。（圖／Threads@nevaeh_with_ning提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雖然故事溫馨結尾，但放養是違法的喔！（圖／Threads@nevaeh_with_ning提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 貓咪桃園突發表情驚奇

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