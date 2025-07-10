健身房阿金「咬寶特瓶」水流滿地　跑到哪灑到哪媽咪忙抓狗

記者賈沐蓉／綜合報導

黃金獵犬泰德（Todd）是隻快一歲的年輕狗狗，精力旺盛的牠每天都需要大量時間放電。這天經營健身房的飼主帶愛犬一起上班，結果頑皮的牠叼著裝水的寶特瓶滿場飛奔，把水灑的滿地都是，還跟媽媽玩起了你追我跑的遊戲。

▲泰德叼起一個寶特瓶，水灑得滿地都是。（圖／翻攝自TikTok／@_toddzilla）

影片中泰德叼著一瓶裝水的寶特瓶，在健身房內四處奔跑。由於瓶蓋未完全鎖緊，水灑得到處都是。這隻愛玩的汪星人發現主人追上來想阻止自己，誤以為她打算跟自己一起玩，於是一路優雅小跑跟媽媽玩起了鬼抓人遊戲，完全沒發現自己正在製造麻煩。目前這段影片已在TikTok上累積超過120萬次點閱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲泰德咬著瓶子衝來衝去，經過的地方全被弄濕。（圖／翻攝自TikTok／@_toddzilla）

網友們倒是完全不介意泰德搗亂，「清理地板又督促大家跑步？太棒了！」、「牠知道地板口渴了」，甚至還有人希望牠多來工作，這樣自己會更有動力健身，飼主也發揮幽默感回覆，「牠的薪資要求十分誇張，我們只能以兼職的方式雇用牠」。

▲泰德：媽媽我只是在幫你清理地板啦！（圖／翻攝自TikTok／@_toddzilla）