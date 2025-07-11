ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

紐西蘭「11kg信天翁幼鳥」量體重　保育員吃力抬起刷新最胖紀錄

記者賈沐蓉／綜合報導

最近，紐西蘭環保局（New Zealand's Department of Conservation）在紀錄野生信天翁幼鳥的體重時，遇見了一隻11公斤的超大寶寶。當保育員舉起手提秤，想幫幼鳥量體重時顯得非常吃力，看見數字後還懷疑自己的搭檔是壓到了裝著鳥寶寶的籃子，但他們很快發現測量結果一切正確。

▲。（圖／翻攝自Facebook／New Zealand`s Department of Conservation）

▲信天翁寶寶坐在籃子裡，讓保育員幫忙量體重。（圖／翻攝自Facebook／New Zealand's Department of Conservation）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中小信天翁被安置在吊籃內，一位保育員用手控制住牠的嘴巴，另一位則提著磅秤幫忙測量。當她發現這隻大寶寶有11公斤後，還再三向同伴確認沒有壓到塑膠籃，結果發現一切正常。在此之前兩人還遇見另一隻10公斤的幼鳥，但這隻巨大寶寶迅速刷新了他們的最高紀錄，不過冠軍本尊似乎不在意自己的成就，被從籃子裡抱走時還不停踢腳抗議。

▲。（圖／取自New Zealand`s Department of Conservation）

▲正在孵蛋的信天翁媽媽。（圖／翻攝自Facebook／New Zealand's Department of Conservation）

▲。（圖／取自New Zealand`s Department of Conservation）

▲另一對信天翁夫妻與他們的孩子。（圖／翻攝自Facebook／New Zealand's Department of Conservation）

之後兩位保育員替這隻大寶寶帶上專屬腳環。「當雛鳥的腿長到成鳥尺寸，我們就會這麼做」，並將牠抱回草堆裡的鳥巢，而牠回家後仍是一臉呆頭呆腦，但仍不忘對兩人嘎幾聲表達不滿。環保局將這段有趣的故事分享到自己的臉書粉專，立刻吸引許多網友的目光，「我的老天...居然是這種size」、「我好喜歡牠最後抗議的樣子」、「這份工作好夢幻」。

▲。（圖／取自New Zealand`s Department of Conservation）

▲信天翁的成鳥。（圖／翻攝自Facebook／New Zealand's Department of Conservation）

 

關鍵字： 信天翁環保保育員影片可愛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

臘腸遇假蜘蛛「戰鬥模式啟動」　生氣狂罵一把推下床

你是誰？16樓陽台冒出「陌生英短」　慢速移動見屋主瞳孔放大

健身房阿金「咬寶特瓶」水流滿地　跑到哪灑到哪媽咪忙抓狗

鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

萌柴逛寶雅遇「推車妖怪」　一路倒退跟媽咪眼神求救

紅眼樹蛙「老人坐姿」茶杯泡湯　網友驚呼：好像玩具

飼主生病貼心柴探望　床邊留「最愛球球」等媽咪康複

飼主翻身驚見「軟爛鳥餅」　安心攤平睡姿直接嚇壞媽媽

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男屋主急Cll捕蛇專家嚇：好像恐龍

警犬水上救援「發現是熟人」傻眼：又是你　秒轉身離開放生他

你是誰？16樓陽台冒出「陌生英短」　慢速移動見屋主瞳孔放大

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

【颱風天游泳的柴柴】跳進後院田裡悠哉狗爬式奴才喊半天 #凱米颱風

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

巴哥犬搭船

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

鸚鵡「忘記有翅膀」賣萌變耍寶　翻滾掉桌底嚇到偷挫屎

巴哥犬搭船2

貓亂尿床上被趕出房門　媽唸一句牠反駁超大聲

小貓看烏龜2

警犬水上救援「發現是熟人」傻眼：又是你　秒轉身離開放生他

紐西蘭「11kg信天翁幼鳥」量體重　保育員吃力抬起刷新最胖紀錄

獲收養卻不願意離開　狗狗守在收容所外哭泣：想和妹妹一起走

巨大流浪貓13.6公斤「胖到無法舔毛」　2年後靈活蹦跳

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男屋主急Cll捕蛇專家嚇：好像恐龍

帶狗健行遭母熊攻擊　女緊急掏「4.5公斤水瓶」應戰成功救愛犬

臘腸遇假蜘蛛「戰鬥模式啟動」　生氣狂罵一把推下床

律師轟國民黨救罷免狂挖國庫　「普發現金」領1萬倒虧3萬

6旬翁河濱散步「被腳踏車撞飛」！昏迷10天亡　騎士判刑8月

全民「普發一萬元」來了！發放時間方式　懶人包一次看

快訊／01:35花蓮秀林規模4「極淺層地震」　最大震度3級

漢光「愛國者飛彈車」卡新店路口　受困2.5小時驚動美方到場

玖壹壹春風自己買票朝聖GD！　一件事超佩服：我們做就被揍

化學兵連出現七星潭周邊　演練「野戰急造縱火兵器」封鎖橋梁

山豬王超跑的產地「全新世界級工坊揭幕」！116年工藝傳承產能翻倍

黃偉哲偕賴清德總統走入災區　允三大補助助災民重建

道路阻絕用貨櫃！　陸軍53工兵群成功封鎖灘岸附近道路

寵物動物熱門新聞

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

警犬水上救援發現是熟人　秒轉身離開

巨大流浪貓13.6KG　胖到無法舔毛

客人吃飯虎斑撒嬌　禮貌伸手討摸

信天翁幼鳥量體重　11kg刷新紀錄

16樓出現陌生貓　看見屋主震驚臉

貼心貓天天叼葉子送女主人　網：超羨慕

37度高溫　134隻貓被塞在貨車

臘腸遇見假蜘蛛　雙方瞬間開戰

不願意拋下妹妹離開　狗狗在收容所外哭泣

大白熊犬每天去藥局　乖乖排隊討點心

台灣黑熊2度野放　再侵擾將永久安置

彰化淹水　巴哥「皺眉搭船」巡田水

寵物犬遭母熊攻擊　女急掏4.5公斤水瓶應戰

讀者迴響

熱門新聞

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

警犬水上救援發現是熟人　秒轉身離開

巨大流浪貓13.6KG　胖到無法舔毛

客人吃飯虎斑撒嬌　禮貌伸手討摸

信天翁幼鳥量體重　11kg刷新紀錄

16樓出現陌生貓　看見屋主震驚臉

貼心貓天天叼葉子送女主人　網：超羨慕

37度高溫　134隻貓被塞在貨車

臘腸遇見假蜘蛛　雙方瞬間開戰

不願意拋下妹妹離開　狗狗在收容所外哭泣

大白熊犬每天去藥局　乖乖排隊討點心

台灣黑熊2度野放　再侵擾將永久安置

彰化淹水　巴哥「皺眉搭船」巡田水

寵物犬遭母熊攻擊　女急掏4.5公斤水瓶應戰

海生館超仙飼育員神到了！5萬人按讚搶當「海豹」

熱門寵物影片

更多
你是誰？16樓陽台冒出「陌生英短」　慢速移動見屋主瞳孔放大

你是誰？16樓陽台冒出「陌生英短」　慢速移動見屋主瞳孔放大

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

【颱風天游泳的柴柴】跳進後院田裡悠哉狗爬式奴才喊半天 #凱米颱風

【颱風天游泳的柴柴】跳進後院田裡悠哉狗爬式奴才喊半天 #凱米颱風

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

巴哥犬搭船

巴哥犬搭船

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面