紐西蘭「11kg信天翁幼鳥」量體重　保育員吃力抬起刷新最胖紀錄

記者賈沐蓉／綜合報導

最近，紐西蘭環保局（New Zealand's Department of Conservation）在紀錄野生信天翁幼鳥的體重時，遇見了一隻11公斤的超大寶寶。當保育員舉起手提秤，想幫幼鳥量體重時顯得非常吃力，看見數字後還懷疑自己的搭檔是壓到了裝著鳥寶寶的籃子，但他們很快發現測量結果一切正確。

▲信天翁寶寶坐在籃子裡，讓保育員幫忙量體重。（圖／翻攝自Facebook／New Zealand's Department of Conservation）

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影片中小信天翁被安置在吊籃內，一位保育員用手控制住牠的嘴巴，另一位則提著磅秤幫忙測量。當她發現這隻大寶寶有11公斤後，還再三向同伴確認沒有壓到塑膠籃，結果發現一切正常。在此之前兩人還遇見另一隻10公斤的幼鳥，但這隻巨大寶寶迅速刷新了他們的最高紀錄，不過冠軍本尊似乎不在意自己的成就，被從籃子裡抱走時還不停踢腳抗議。

▲正在孵蛋的信天翁媽媽。（圖／翻攝自Facebook／New Zealand's Department of Conservation）

▲另一對信天翁夫妻與他們的孩子。（圖／翻攝自Facebook／New Zealand's Department of Conservation）

之後兩位保育員替這隻大寶寶帶上專屬腳環。「當雛鳥的腿長到成鳥尺寸，我們就會這麼做」，並將牠抱回草堆裡的鳥巢，而牠回家後仍是一臉呆頭呆腦，但仍不忘對兩人嘎幾聲表達不滿。環保局將這段有趣的故事分享到自己的臉書粉專，立刻吸引許多網友的目光，「我的老天...居然是這種size」、「我好喜歡牠最後抗議的樣子」、「這份工作好夢幻」。

▲信天翁的成鳥。（圖／翻攝自Facebook／New Zealand's Department of Conservation）