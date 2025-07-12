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加油站「白柴店長」軟爛迎客　躺地望門留下放鬆毛背影

記者賈沐蓉／綜合報導

日本白柴まつ有個在加油站上班的主人，自己則擔任榮譽店長的職位，用可愛與毛茸茸療癒員工與來加油的客人。這天牠悠閒地躺在辦公室地板上，望著門口等待顧客上門，只留下一個偷懶的背影，儘管工作態度懶散，但仍非常受歡迎。

▲。（圖／翻攝自X／@bankinmatu）

▲まつ店長在地上躺好，等待客人上門。（圖／翻攝自X／@bankinmatu）

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照片中的まつ看著玻璃門外的車道，看似是在迎賓但其實在打瞌睡，四腳伸直地在地上側躺，每天的工作就是到處巡視，看看來使用自動販賣機的遊客們，偶爾還會收到零食小禮物。同時牠也是唯一一位可以隨時隨地休息的員工，除了在空地上趴著發呆外，還可以在飼主準備的專用狗窩上睡午覺。

▲。（圖／翻攝自X／@bankinmatu）

▲但牠其實是在打瞌睡。（圖／翻攝自X／@bankinmatu）

▲。（圖／翻攝自X／@bankinmatu）

▲平時的牠主要負責跟客人互動。（圖／翻攝自X／@bankinmatu）

平時的牠一週上班六天，剩下的時間則是家中的小主子，而牠軟爛迎客的背影也在X平台引起討論，網友們也很喜歡牠的工作態度，「這是最棒的歡迎」、「全國的商店店長都該效法的榜樣」、「屁股跟後腿的角度好可愛」。

▲。（圖／翻攝自X／@bankinmatu）

▲まつ店長的專屬床位。（圖／翻攝自X／@bankinmatu）

關鍵字： 白柴加油站可愛療癒員工

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