虎斑哥「喜當爸」被小貓狂吸奶！　瞇眼開肚呼嚕超享受

記者賈沐蓉／採訪報導

飼主Emily最近收養了一隻白色小公貓「miumiu」，早就斷奶的牠卻有個怪習慣，喜歡去吸虎斑哥哥「啾啾」的胸部。突然「喜當爸」的牠從剛開始的一臉錯愕，到後來逐漸習慣，到現在乾脆直接放鬆攤開肚皮享受。

▲小貓miumiu狂吸啾啾的胸部，結果牠看起來超級享受。（圖／Threads@kaichingcat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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躺在床上的啾啾肚子朝天，miumiu則趴在上面狂吸，儘管不可能有奶但還是很認真。奶爸本人似乎早已習慣，瞇眼任貓弟弟吸到發出嘖嘖聲，甚至還發出享受的呼嚕聲。Emily與《ETtoday寵物雲》分享，miumiu是朋友撿到的流浪貓，被她帶回家時就已經不喝奶，啾啾第一次被弟弟襲胸也超傻眼，「但是隨著次數增加，現在感覺是既然躲不了，只好享受」。

▲miumiu雖然已經斷奶，但卻很愛找哥哥當奶媽。（圖／Threads@kaichingcat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲啾啾初次被吸時也很傻眼。（圖／Threads@kaichingcat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

同時飼主也強調，兩隻貓真的都是男生，啾啾甚至已經結紮三年，「當年是我帶牠去切蛋蛋的，相信我牠真的是公貓」。Emily也有諮詢獸醫，確認啾啾的肚子不會被弟弟吸到受傷，「只要不過度是沒有太大問題的」。Threads網友也覺得虎斑哥哥淡定當奶爸的模樣非常好笑，「呼嚕呼嚕好大聲耶」、「這是可以免費看的嗎」、「公貓也好適合當媽媽哈哈」。

▲不過現在已經很習慣，肚子還能借弟弟踏踏。（圖／Threads@kaichingcat提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）