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爸教嬰兒擊掌ing　阿金姐姐「狂搶鏡」認真揮毛掌：偶也可以


記者賈沐蓉／綜合報導

黃金獵犬納莉（Nelly）與飼主夫妻迎來了一位新家庭成員，從此多了一個人類弟弟。這天爸爸在教小嬰兒擊掌，結果弟弟有聽沒有懂，看熱鬧的納莉發現自己表現的機會來了，瘋狂舉手想跟爸爸擊掌，最後甚至急到跳起來。

▲。（圖／翻攝自Instagram／@lrcahi02）

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▲納莉發現爸爸在教弟弟擊掌，於是舉起手也想參加。（圖／翻攝自Instagram／@lrcahi02）

影片中的弟弟坐在學步車上，爸爸則坐在他面前舉手喊小孩擊掌，但寶寶不明白他的意思。旁聽的納莉想告訴主人自己也會，一開始還只是試探舉爪，到後來急到跳腳，似乎在說「爸！我也會這個！！」，負責錄影的媽媽也被急於表現的納莉逗笑，爸爸這才轉頭跟狗女兒好好擊掌，外加摸頭當獎勵。

▲。（圖／翻攝自Instagram／@lrcahi02）

▲納莉：弟弟不會，那換我表現囉～（圖／翻攝自Instagram／@lrcahi02）

▲。（圖／翻攝自Instagram／@lrcahi02）

▲後來還是有跟爸爸成功擊掌。（圖／翻攝自Instagram／@lrcahi02）

平時納莉與寶寶的關係其實很好，小弟弟會想把點心分給狗姐姐，但媽媽都會阻止他們亂餵亂吃。目前這段影片在IG已經吸引超過218萬次點閱，網友們也認為亂入的納莉非常可愛，「黃金獵犬與寶寶是最棒組合」、「老二通常不如老大聰明哈哈」、「超愛那個小跳步」。


關鍵字： 狗狗寶寶互動影片可愛

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