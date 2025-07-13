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小黑貓「冷落貓窩」收手趴紙箱　奴才無奈：所以說不要浪費錢...

▲。（圖／Threads@tantanji_black提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鏟屎官買了新貓窩，但炭吉只愛紙箱。（圖／Threads@tantanji_black提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

對貓咪來說，紙箱永遠有種難以抗拒的魅力。這天7歲的黑貓炭吉發現媽媽買了昂貴的新貓窩，但還是毫不猶豫地選擇了免費紙箱，鏟屎官發現自己精挑細選的窩居然輸給垃圾，也是好笑又無奈，「所以說不要浪費錢⋯去撿紙箱給你就好」。

▲。（圖／Threads@tantanji_black提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲炭吉趴在紙箱上，手手收好休息。（圖／Threads@tantanji_black提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

奴才新買回來的窩乏貓問津，但原本用來包裝的紙箱卻立刻被炭吉霸占，在上面舒服地收手手趴好，表情似乎非常滿意。炭吉媽媽與《ETtoday寵物雲》分享，貓兒子只喜歡人類的位置跟紙箱，「買過各種貴鬆鬆貓窩、貓抓板牠都不愛」，但如果是不貴的反而會賞臉，「100塊的那種就會用，越便宜牠越愛」。

▲。（圖／Threads@tantanji_black提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲炭吉只愛人類使用的位置。（圖／Threads@tantanji_black提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@tantanji_black提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲就算是塑膠袋也可以窩著。（圖／Threads@tantanji_black提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後炭吉還是有臨幸貓窩一下，「放久了還是有給面子上去坐」，之前媽媽還買過寵物涼墊，結果遭到牠的貓拳伺候。平時的牠是集調皮、撒嬌與愛講話於一身的小貓咪，有時候化身拆家大師到處翻到處咬，但卻會聽引擎聲迎接媽媽回家，「只要聽到回家的摩托車聲，牠就會放下手中的一切，跑到門口迎接」，在奴才家整整兩年都不間斷。

▲。（圖／Threads@tantanji_black提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲後來炭吉還是有賞臉新貓窩。（圖／Threads@tantanji_black提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@tantanji_black提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲平時的炭吉非常愛說話。（圖／Threads@tantanji_black提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@tantanji_black提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雖然愛搗蛋，但也非常愛跟媽媽撒嬌。（圖／Threads@tantanji_black提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

炭吉偏愛紙箱，嫌棄貴貓窩的照片在Threads引起許多貓奴共鳴，「所有的貓奴都經歷過花錢買垃圾的階段」、「我買舒適的床給牠，牠寧願睡購物袋」、「主子其實很貼心，想幫我們省錢」。



▲媽媽買了涼感床墊給炭吉，卻變成了牠的拳擊沙包。（圖／Threads@tantanji_black提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 貓咪紙箱貓奴搞笑寵物

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