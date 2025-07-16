貓皇不會用寵物門　只好「隔牆喵喵」跟奴才求救要打開

記者賈沐蓉／綜合報導

許多飼主為了方便毛孩進出，會在家中的各種門上安裝寵物門，但對寵物們來說，不一定能馬上搞懂這個新家具的用法。日本一隻叫做洛洛（ロロ）的喵星人就是如此，這位小公主完全不懂該怎麼打開，只好喵喵叫找奴才幫忙。

▲洛洛是一隻三歲的小女生，雖然奴才裝了寵物門但牠不會用。（圖／翻攝自X／@_roro_cat_）

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洛洛透過寵物門看著隔壁的奴才，儘管透明隔板一推就能打開，然而牠完全不懂這個新設施的操作方式，只好隔著門喊鏟屎官，似乎在說「幫我開門～」。綜合外媒報導，當時飼主正在浴室刷牙，結果轉頭就聽見洛洛的求救聲，覺得非常可愛所以迅速讓貓進來，接著牠在浴室裡繞了一圈東看西看，然後就滿意地離開了。

▲洛洛隔著門跟奴才求救。（圖／翻攝自X／@_roro_cat_）

事後飼主乾脆把貓門的透明隔板拉開，然後用膠帶讓牠固定在開啟狀態，讓洛洛發現這是一扇專屬自己的門，隨後牠也很給面子地表演試用。目前這則貼文已在X平台累積超過1570萬次點閱，也引來貓奴們分享自家主子搞不懂寵物門的樣子，有的貓咪一直用手撥隔板，還有的則是眼巴巴的等著奴才開門。

▲後來飼主用膠帶讓寵物門保持開啟。（圖／翻攝自X／@_roro_cat_）

▲然後洛洛就學會怎麼用了！（圖／翻攝自X／@_roro_cat_）