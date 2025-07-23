兔兔「超愛吃腳」狂舔媽大拇指　鏟屎官鄭重聲明：我有洗腳！

記者賈沐蓉／採訪報導

即將滿11歲的道奇侏儒兔「肥妹」有個小怪癖，就是喜歡「吃」主人RuRu的腳底，只要發現機會就忍不住狂舔一番。雖然鏟屎官鄭重聲明自己有洗腳的習慣，但對肥妹的騷擾還是一點辦法都沒有，只能笑說「兔子也有變態的嗎？」。

▲肥妹的嗜好之一是舔媽媽的腳底。（圖／Threads@cotton.bunny.0907提供）

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肥妹在地板上坐好，認真地舔著主人的左腳大拇指，似乎對媽媽的腳味非常著迷。RuRu與《ETtoday寵物雲》分享，肥妹從小就有這個怪習慣，而被牠舔起來的觸感其實會熱熱軟軟，「因為兔子舌頭不像貓咪，但也不會有口水也不會臭臭的！」，至於想舔多久則不一定，「要看牠心情，有時候想撒嬌就會好久」。

▲肥妹正在認真吃腳中，狂舔大拇指。（圖／Threads@cotton.bunny.0907提供）

▲穿上新衣服的肥妹，似乎要去兔巴克上斑。（圖／Threads@cotton.bunny.0907提供）

除了愛舔腳，肥妹還特別喜歡咬鏟屎官的頭髮，但也強調「不會讓牠把頭髮吃下去！」。除此之外牠還喜歡去馬桶後面挖灰塵，還會監視奴才上廁所，如果把門關上，牠還會抓門要進來。Threads網友也對肥妹狂吃腳的樣子逗樂，「以前都是人吸兔，現在變成兔吸人」、「牠要補充鮮味跟鹹味」、「我的會啃我腳上的繭」。

▲除了愛舔腳，肥妹還喜歡咬主人的頭髮，但不會讓牠真的吃下去。（圖／Threads@cotton.bunny.0907提供）

▲肥妹：什麼？原來奴才有洗腳？！（圖／Threads@cotton.bunny.0907提供）