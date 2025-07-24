二巨汪踩黃金亂跑　滿地都是「屎濕級現場」媽崩潰打掃

▲朵拉與哈妮在家裡大便，不小心踩得到處都是讓媽媽崩潰。（圖／有點毛毛的／潘慧玲提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

飼主潘慧玲家裡飼養著兩隻名叫「潘朵拉、潘哈妮」的中亞牧羊犬，這天兩隻狗偷偷在家裡上廁所，還不小心一腳踩上自己新鮮生產的黃金，結果被媽媽目睹現場後的尖叫嚇到四處逃竄，家裡瞬間變成「屎濕級」意外現場。

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▲黑白色的是朵拉，黃色的則是哈妮，兩隻都是中亞牧羊犬。（圖／有點毛毛的／潘慧玲提供）

房間地板上散佈著朵拉與哈妮踩出來的屎痕，並附贈一灘尿尿，旁邊甚至還有幾個狗腳印，遠處更留著一整坨完整的黃金。狗狗們受到驚嚇後分別溜到二樓跟廚房，順便把自己的產物散佈到各個角落，整間房子與樓梯間弄得到處都是，媽媽打掃了一個小時後表示心累，「休息一下再來清乾淨些，臭到天靈蓋都打開了」。

▲狗狗們被主人的尖叫嚇到，慌亂中把黃金踩得到處都是。（圖／有點毛毛的／潘慧玲提供）

之後朵拉與哈妮也冷靜下來，一起在客廳趴著休息。平時潘小姐也非常疼愛狗女兒們，還會特地煮鮮食給牠們吃，但因為牠們都是大型犬，食物總是消失的非常快。兩隻狗在她睡覺時還會擔任「左右護法」，分別在床的兩側躺好守護媽媽安全。

▲媽媽替兩隻狗女兒做鮮食，這些量只夠吃三天。（圖／有點毛毛的／潘慧玲提供）

飼主將狗狗們製造的災難現場分享至臉書社團「有點毛毛的」，也引來不少網友關注，「這個真的會崩潰啊啊啊」、「若是掃地機器人自動開啟，全家給你掃一輪...」、「還好妳沒有踩到屎滑倒」。

▲朵拉躺在媽媽的床邊，哈妮的一隻腳也入鏡。（圖／有點毛毛的／潘慧玲提供）

▲哈妮正躺在另一張床上睡覺。（圖／有點毛毛的／潘慧玲提供）