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賓士貓大嗑罐罐ing　好吃到「尾巴比讚」魔性上下搖擺

記者賈沐蓉／採訪報導

三歲的賓士貓「王鼻鼻」是隻天生麒麟尾的小男生。這天正在心滿意足享用最愛的罐罐，短短的尾巴快樂地上下搖動，彷彿像是在用麒麟尾比讚，魔性的擺動也讓媽媽忍不住發問，「求解，為什麼貓咪吃飯一直比讚？」。

▲。（圖／Threads@xwx.kz_log提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲王鼻鼻在快樂吃飯，尾巴卻不停的比讚。（圖／Threads@xwx.kz_log提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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鼻鼻一下下翹起麒麟尾，形狀就像在豎起大拇指，似乎是用肢體語言稱讚今天的肉肉很好吃。鼻媽告訴《ETtoday寵物雲》，當時貓兒子結束與逗貓棒之間的大戰，正在開心認真吃大餐，「牠心情好的時候，尾巴末端都會像那樣比讚往上翹」，牠的尾巴雖然形狀特殊，但並不影響正常生活，跟家裡另一位貓哥哥打鬧更是毫無障礙。

▲。（圖／Threads@xwx.kz_log提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲牠的麒麟尾是天生的。（圖／Threads@xwx.kz_log提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲只要開心就會開始魔性搖擺，但不影響正常生活。（圖／Threads@xwx.kz_log提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@xwx.kz_log提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲跟橘貓哥哥打架也毫無障礙。（圖／Threads@xwx.kz_log提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當初鼻媽是在臉書社團上看到小鼻鼻的領養文，「感覺是命中注定，就把牠帶回家了」，家裡的橘貓也很包容這隻小傢伙，鼻鼻也很喜歡這位喵前輩，「跟哥哥感情非常好，每天都黏在一起」。鼻鼻比讚的貼文也吸引許多Threads網友關注，「牠很會給情緒價值欸」、「因為用的很好吃，不讚爆不行」、「在吃飯與表達之間選擇了讚」。

▲。（圖／Threads@xwx.kz_log提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兩隻貓咪的感情很好。（圖／Threads@xwx.kz_log提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@xwx.kz_log提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鼻鼻：覺得好吃才比讚啊！（圖／Threads@xwx.kz_log提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 賓士貓麒麟尾萌寵可愛比讚

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